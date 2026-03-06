El gobernador prorruso de la región ucraniana de Jersón denuncia dos muertos y 12 heridos en un ataque de Kiev

Las fuerzas regionales han señalado dos casos críticos entre los heridos trasladados al Hospital del Distrito Central de Skadovsk, ubicado a 62 kilómetros al sur de la capital de Jersón, después del ataque con drones atribuido a las fuerzas ucranianas. El resto de los afectados permanece bajo observación médica en el Hospital Central de Oleshki, cercano a la ciudad principal, según informó el medio Europa Press.

El gobernador prorruso de la región de Jersón, Vladimir Saldo, comunicó a través de su canal de Telegram un balance preliminar que eleva a dos los fallecidos y a doce los heridos, todos identificados como civiles. Saldo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y destacó la situación médica de algunos pacientes. El medio Europa Press detalló que las autoridades indicaron que el grupo se encontraba en las inmediaciones de un mercado, esperando para acceder a las instalaciones.

El balance ofrecido por Saldo, impuesto por Moscú como líder regional tras la ocupación, señala que se realizaron hasta cuatro despliegues consecutivos de drones sobre las personas reunidas afuera del mercado. Las fuerzas respaldadas por Rusia sostienen que la naturaleza del ataque estuvo dirigida de forma directa contra la población civil, según consignó Europa Press.

La región de Jersón, situada en el sur de Ucrania, ha permanecido parcialmente bajo control ruso desde la invasión militar hace cuatro años. En septiembre de 2022 se organizó un referéndum sobre la anexión del territorio a Rusia, cuyo resultado no ha sido reconocido por la comunidad internacional. Europa Press reportó que esta provincia es una de las áreas estratégicas que han experimentado una presencia estable de fuerzas y autoridades designadas por Moscú desde los primeros meses del conflicto.

Mientras, en la ciudad de Sebastopol, el gobernador prorruso Mijaíl Razvozhaev informó a través de medios de comunicación y en su canal de Telegram sobre un bombardeo que dejó al menos nueve personas heridas, entre ellas tres menores de edad. Según Europa Press, seis de los afectados, incluidos los niños, recibieron atención hospitalaria debido a múltiples laceraciones, mientras que tres optaron por no ser ingresados pese a lesiones leves.

Razvozhaev describió que un edificio residencial de cinco plantas en la calle Yefremova sufrió daños importantes a consecuencia de la caída de un dron presuntamente derribado por defensores de la ciudad. El artefacto, que portaba municiones y explosivos, impactó cerca del inmueble. Razvozhaev denunció en su mensaje que el objetivo del ataque fue la población civil, reiterando acusaciones contra las fuerzas ucranianas, según lo recogido por Europa Press.

Ambos acontecimientos ilustran la escalada de ataques en zonas bajo control ruso, donde las autoridades instaladas por Moscú han multiplicado sus denuncias sobre el uso de aeronares no tripuladas por parte del ejército ucraniano para realizar ataques en áreas urbanas. Europa Press relató que en ninguno de los ataques más recientes se ha reportado la presencia de víctimas militares, manteniéndose los balances en el ámbito civil.

El uso sostenido de drones en estos territorios coincide con una intensificación de la violencia en distintas zonas en disputa, mientras continúan los reportes de incidentes similares en la región. Las autoridades prorrusas insisten en que estos ataques forman parte de una serie de acciones dirigidas contra la infraestructura civil y la población local, remitiendo al contexto de inseguridad que predomina desde la ocupación.

Europa Press indicó que las autoridades designadas por Moscú mantienen su postura respecto a la legitimidad de su administración en Jersón y Crimea, enfrentando la constante negativa de reconocimiento internacional por parte de Ucrania y la mayoría de los gobiernos extranjeros. La información sobre los bombardeos y sus consecuencias médicas se actualiza a través de canales oficiales y plataformas de comunicación como Telegram, donde los gobernadores regionales difunden los balances iniciales y medidas adoptadas para la atención de las víctimas.