Crónica del RC Celta - Real Madrid: 1-2

Manuel Ángel Morán disputó un balón en zona de ataque en tiempo añadido, en una acción polémica por su intensidad sobre Fer López, momento clave que permitió al Real Madrid armar la jugada del gol definitivo. Según informó Europa Press, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa aprovechó este robo para sellar la victoria por 1-2 ante el RC Celta de Vigo, encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Abanca Balaídos ante 22.048 espectadores. El tanto decisivo lo marcó Fede Valverde, quien, tras una acción colectiva y luego de que la pelota cambiara de dirección al impactar en el codo de Marcos Alonso, logró batir a Ionut Radu y asegurar los tres puntos para los visitantes.

Tal como detalló Europa Press, los primeros minutos del partido estuvieron marcados por un inicio ofensivo del RC Celta, que generó peligro con una volea de Borja Iglesias desviada y un disparo raso del mismo delantero, que obligó a Thibaut Courtois a emplearse para desviar a córner. La respuesta del Real Madrid no tardó en llegar con un remate desde fuera del área de Aurélien Tchouaméni que salió rozando el poste. Acto seguido, el propio Tchouaméni adelantó al equipo blanco en el minuto 11, tras una jugada generada desde un córner ejecutado corto por Trent Alexander-Arnold y asistido por Arda Güler. El centrocampista francés culminó con un disparo cruzado que, tras rozar el palo, superó la estirada de Radu.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el RC Celta no tardó en reponerse del gol encajado. En el minuto 25, Williot Swedberg desbordó por el lateral izquierdo tras un pase en largo, superó a Alexander-Arnold y centró para que Borja Iglesias, tras adelantarse a la defensa del Real Madrid, igualara el marcador con un remate potente en carrera. El equipo vigués siguió buscando espacios e inquietó la portería rival con intervenciones de Ferran Jutglà y Swedberg, quien estuvo cerca de poner el 2-1 justo antes del descanso, pero se encontró con una parada salvadora de Courtois.

Ya en la segunda parte, ambos conjuntos incrementaron la solidez defensiva, lo que redujo las llegadas claras y mantuvo el partido igualado durante varios minutos. Europa Press reportó que el ritmo del encuentro se reactivó en el minuto 72 tras una revisión del VAR. El árbitro Díaz de Mera Escuderos identificó una mano de Ferran Jutglà despejando un balón en un córner, pero el vídeo-arbitraje mostró una falta anterior cometida sobre Ilaix Moriba, por lo que la jugada quedó invalidada y no se sancionó penalti.

En materia de cambios, el RC Celta modificó su once con la entrada de Iago Aspas en el minuto 83, mientras que el Real Madrid introdujo nuevas variantes para buscar dinamismo ofensivo. Las sustituciones beneficiaron especialmente al equipo visitante en los últimos compases del partido, manteniendo presencia en el área rival aunque sin lograr concretar sus oportunidades. Los vigueses generaron una ocasión clara en el minuto 87: Aspas controló dentro del área, recortó a Raúl Asencio y disparó cruzado, enviando el balón al poste.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, la intervención de Manuel Ángel Morán en una acción defensiva permitió iniciar el ataque que terminó con Valverde disparando desde fuera del área. Europa Press consignó que su remate, tras desviarse en Marcos Alonso, descolocó a Radu e ingresó en la portería, estableciendo el 1-2.

En el cómputo general, según el informe de Europa Press, el Real Madrid sumó su punto número 63 en la clasificación de LaLiga, consolidando su liderazgo, mientras el RC Celta quedó con 40 unidades. El resultado llega en un momento clave para los madrileños, que buscarán trasladar este impulso anímico a su próximo compromiso frente al Manchester City por la Liga de Campeones.

La alineación titular del RC Celta incluyó a Radu en la portería, acompañado por Carreira, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso y Mingueza, quienes formaron la línea defensiva. En el centro del campo, Román y Moriba se encargaron de la organización, con Jutglà, Swedberg y Borja Iglesias en el frente de ataque. Durante la segunda parte, el técnico realizó varios cambios: Aspas, Álvarez, Fer López, Vecino y El Abdellaoui ingresaron al terreno de juego en distintos tramos de la segunda mitad y del tiempo añadido.

Por parte del Real Madrid, la convocatoria inicial contempló a Courtois en la portería, respaldado en defensa por Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger y Mendy. En el centro del campo actuaron Valverde, Tchouaméni y Güler, acompañados por Pitarch, Brahim Díaz y Vinícius como referencias ofensivas. A lo largo del encuentro, Arbeloa dio entrada a Palacios, Manuel Ángel Morán y Gonzalo, distribuyendo minutos en búsqueda de opciones para deshacer la igualdad en el marcador.

En el apartado disciplinario, Europa Press indicó que Borja Iglesias fue amonestado con cartulina amarilla en el minuto 31, mientras que Tchouaméni y Asencio vieron la tarjeta amarilla en los minutos finales por el Real Madrid.

El estadio Abanca Balaídos recibió una cifra considerable de aficionados para presenciar un choque que, según Europa Press, se caracterizó por alternativas en el marcador, distintos momentos de tensión y varias ocasiones generadas en ambos arcos, especialmente en los primeros 45 minutos. El Celta igualó rápido después del tanto inicial de Tchouaméni y ofreció resistencia constante, con Swedberg y Aspas como protagonistas destacados de sus principales intentos ofensivos.

La victoria otorgó al Real Madrid un respiro después de una etapa de marcadores ajustados y lesiones, mientras el Celta deberá buscar puntuar en sus próximos compromisos para afianzarse en la zona tranquila de la tabla.