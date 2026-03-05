(Previa) Australia examina a la Fórmula 1 y sus incógnitas en el inicio de una nueva era

Carlos Sainz tratará de capitalizar el aprendizaje con el nuevo Williams FW48 durante el Gran Premio de Australia, enfrentando un escenario de expectativas ajustadas debido a los recientes retrasos en la producción del equipo. Según publicó Europa Press, el piloto español evaluó el monoplaza tras los test en Baréin afirmando que “el Williams se puede mejorar en todo, está muy verde”, reflejando las dudas que predominan en el equipo de Grove tras incorporarse tarde a la temporada por problemas logísticos y de fabricación.

La Fórmula 1 inicia en Melbourne una temporada definida por la adopción de un reglamento innovador para el Mundial de 2026, con autos rediseñados que se distinguen por su tamaño reducido, menor peso y una supuesta mayor agilidad sobre la pista, de acuerdo con lo reportado por Europa Press. El circuito de Albert Park, con sus 5,278 kilómetros y 14 curvas, será el escenario de una primera carrera que examinará las capacidades de equipos como Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, quienes, según consignó Europa Press, participaron en una pretemporada que resultó más breve de lo habitual debido a un invierno de menor duración y que solo incluyó prácticas en el Circuit de Barcelona-Cataluña y posteriormente dos semanas de pruebas en Baréin durante febrero.

Entre las novedades técnicas, la competición contará con un procedimiento de salida renovado, nuevas modalidades para aumentar la velocidad en las rectas y facilitar los adelantamientos, así como con un sistema de aerodinámica activa. Europa Press especificó, además, que el pronóstico apunta a condiciones climáticas estables, sin lluvias y con temperaturas máximas de 24°C, brindando un marco idóneo para evaluar el rendimiento mecánico de los nuevos vehículos.

Lando Norris llega a Melbourne como vigente campeón de pilotos, habiendo ganado en el mismo trazado en 2025, mientras que McLaren sostiene el título de constructores. Pese al antecedente, el reparto del favoritismo permanece incierto; Ferrari exhibió un desempeño destacado en los ensayos previos, con Charles Leclerc registrando el tiempo más rápido en las dos semanas de test, según aportó Europa Press. El equipo de Maranello, que no disputa el campeonato desde 2008, encara la apertura del certamen con renovadas expectativas, impulsados también por la experiencia de su piloto británico, Lewis Hamilton, quien bate el récord de pole positions en Australia con ocho y ha ganado allí dos veces, en 2008 y 2015.

Red Bull y Max Verstappen, que cuentan este año con motores Ford, completaron las pruebas con sensaciones positivas respecto a la estabilidad y competitividad de su monoplaza. Europa Press recordó que, en 2025, “Mad Max” estuvo cerca de arrebatarle el campeonato a McLaren, pese a disponer de un coche menos competitivo. El nuevo motor Ford y el límite de desarrollo técnico del auto serán factores determinantes para el neerlandés en esta temporada, en la que buscará un rendimiento estable desde las primeras citas del calendario.

En la órbita de favoritos surgen interrogantes sobre Mercedes. El medio europeo especificó el foco de atención sobre el motor de la escudería y la controversia relacionada con su compresión y los métodos para medirla, mientras la categoría en su conjunto afronta desafíos vinculados a la fiabilidad de los monoplazas, tema que genera preocupación ante la posibilidad de una oleada de abandonos durante las primeras carreras.

Europa Press añadió que el contexto para Williams es especialmente complejo, ya que no pudo participar del ‘shakedown’ en Barcelona, lo que supuso un inicio tardío y la necesidad de afrontar las primeras fechas lejos de la lucha por las posiciones de privilegio. El recuerdo más reciente de Carlos Sainz en Albert Park es positivo tras haber logrado allí su tercera victoria en la F1 en 2024, apenas dos semanas después de una operación de apendicitis, aunque el propio piloto advierte que el objetivo principal en esta cita será recopilar datos sobre el comportamiento del FW48.

Entre tanto, Aston Martin enfrenta una situación tensa con el AMR26, diseñado integralmente por Adrian Newey. El equipo ha tenido una pretemporada marcada por dificultades en la batería, la caja de cambios y vibraciones al arrancar el motor, según reportó Europa Press, condiciones que incluso abren la posibilidad de que el equipo considere abandonar prematuramente el domingo para evitar daños mayores, especulación recogida por medios italianos.

Fernando Alonso regresa a este trazado con menos kilómetros acumulados en comparación con la competencia, según informó Europa Press. El piloto asturiano, que venció en Australia en 2006 con Renault, ahora aborda el inicio de campaña con mayor cautela y menor optimismo respecto a las capacidades del AMR26. En la parrilla figura también la aparición de Cadillac, escudería en la que corre el mexicano Sergio Pérez, incrementando la representación internacional en la competencia.

Detrás de los equipos líderes aparecen Racing Bulls, Haas y Alpine, mientras Audi continúa aclimatándose a la dinámica de la categoría. El piloto australiano Oscar Piastri, que corre para McLaren, compartirá protagonismo local en la primera carrera de un campeonato que comenzó oficialmente en Melbourne en 1996.

El desarrollo de la temporada implicará observar cómo se adaptan los equipos a la nueva normativa y a las particularidades técnicas de sus autos. Europa Press consignó que los entrenamientos libres y la sesión de clasificación en Albert Park determinarán el punto de partida competitivo de cada escudería, configurando el escenario de un primer fin de semana sin un favorito claro y con las variables técnicas y estratégicas propias de un ciclo que arranca bajo un alto nivel de incertidumbre.

El cronograma oficial, según detalló Europa Press, establece los entrenamientos libres 1 y 2 el viernes 6 de marzo a las 02:30 y 06:00 hora local, respectivamente; el sábado tendrán lugar los terceros entrenamientos libres a las 02:30 y la clasificación a las 06:00; mientras que la carrera principal se disputará el domingo 8 a las 05:00.