Polonia propone vender 11.215 millones del oro que tiene en reserva para financiar el gasto en defensa

El gobernador del Banco Nacional de Polonia, Adam Glapinski, ha propuesto levantar hasta 48.000 millones de zlotys (11.215 millones de euros) para financiar el gasto en defensa mediante la venta de parte las reservas de oro del país.

Según ha informado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, Glapinski habría presentado el plan este miércoles al presidente de Polonia, Karol Nawrocki, como alternativa a los fondos de rearme procedentes de la Unión Europea.

Además, el banco podría obtener 12.000 millones de zlotys (2.804 millones de euros) adicionales de otras fuentes, llevando hasta un total de 60.000 millones de zlotys (14.019 millones de euros) la financiación al capítulo de defensa que podría poner este año encima de la mesa.

El mandatario polaco ha criticado el Security Action for Europe (SAFE) dotado de 150.000 millones de euros para adquirir armas mediante préstamos, pero su primer ministro, Donald Tusk, sí es partidario de hacer uso de los 43.734 millones de euros asignados a Polonia.

Sin embargo, la iniciativa de Glapinski podría encarar dificultades legales dado que el banco central tiene prohibido financiar directamente al Gobierno para evitar un uso partidista de las 515,34 toneladas de oro que tiene en sus cámaras acorazadas.

Asimismo, la venta de oro puede entrar en conflicto con el deseo del instituto emisor de subir a 700 las toneladas en reserva. De lograrlo, Polonia se convertiría en uno de los diez estados con mayor cantidad del metal precioso en custodia.

