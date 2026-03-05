Las ventas minoristas bajaron en enero un 0,1% en la eurozona y subieron en idéntica cifra en la UE

El dato interanual muestra que entre enero de 2024 y el mismo mes del año anterior, Luxemburgo encabezó el crecimiento del comercio minorista con un aumento del 24,7%, seguido de Lituania con un 9,3% y Estonia con un 8,7%. En ese mismo período solo Eslovaquia y Eslovenia reportaron cifras negativas, con retrocesos del 3,1% y el 1,5%, respectivamente. Este panorama se inscribe en el último balance divulgado por Eurostat, que indica diferencias marcadas entre los países de la Unión Europea y la eurozona en el comportamiento del sector durante el arranque del año.

Según informó Eurostat este jueves, durante enero de 2024 el volumen del comercio minorista en la eurozona bajó un 0,1%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea se registró un repunte equivalente del 0,1%. Este contraste se da en relación con los datos de diciembre, cuando la zona euro había experimentado un aumento del 0,2%, mientras la UE permanecía sin cambios.

El análisis mensual presentado por Eurostat detalla diferencias significativas entre los Estados miembro sobre los que se dispone de datos. Estonia, Letonia y Portugal lideraron los avances durante el primer mes del año, con incrementos del 4,4%, 2,8% y 2% respectivamente en comparación con diciembre de 2023. En el extremo opuesto, Eslovaquia mostró el mayor descenso mensual, con una caída del 3,5%. Le siguieron Eslovenia, con un descenso del 1,9%, y Croacia, que retrocedió un 1,3%.

España también reflejó una tendencia positiva en su volumen de ventas minoristas. Eurostat detalló que el comercio minorista español creció en enero un 0,2% respecto a diciembre, periodo en el que este indicador había disminuido un 0,9%. El comportamiento interanual en España situó el crecimiento de las ventas minoristas en un 3,6% frente a enero de 2023, lo que representa un incremento de nueve décimas sobre la cifra registrada al cierre de 2023.

En términos agregados, el índice de ventas minoristas ajustado por calendario aumentó un 2% en la eurozona y un 2,3% en el conjunto de los Veintisiete en comparación con enero del año anterior, según consignó Eurostat. Este reporte muestra que, pese a la heterogeneidad en la evolución mensual de cada país, la tendencia general apunta a una recuperación del comercio minorista en la UE y, en menor medida, en la eurozona.

Eurostat explicó que el indicador considera ajustes de calendario para eliminar distorsiones por diferencias de días laborables o festivos, permitiendo así una mejor comparación interanual y mensual. El organismo destacó que las variaciones observadas en los distintos mercados responden tanto a factores internos como a condiciones macroeconómicas que afectan el consumo.

Mientras Luxemburgo, Lituania y Estonia demostraron crecimientos marcados en términos interanuales, Eslovaquia y Eslovenia continuaron con dinámicas más desfavorables, según reportó Eurostat. El organismo identificó estos países como los únicos con retrocesos interanuales, mientras que otras economías de la región repuntaron respecto al mismo periodo de 2023.

El reporte publicado por Eurostat asimismo refleja que la volatilidad en el comercio minorista ha sido una tónica a lo largo del último año, con variaciones mensuales en diferentes países ante la evolución del entorno económico europeo.