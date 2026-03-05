Irán afirma que uno de sus últimos misiles impactó en el aeropuerto israelí de Ben Gurión

El comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán, difundido por la cadena IRIB, señala que el impacto de un misil balístico modelo Jorramshahr en territorio israelí creó “un verdadero infierno para los agresores”, atribuyendo el ataque a su capacidad estratégica y al uso coordinado de drones. Según informó IRIB, las autoridades iraníes consideran que la operación logró sortear múltiples sistemas de defensa regional e interna desplegados por Israel, lo que representa un avance militar que las fuentes oficiales de Irán celebraron abiertamente.

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció haber alcanzado el aeropuerto internacional Ben Gurión, ubicado en las cercanías de Tel Aviv, con un misil balístico, y detalló que el objetivo específico habría sido una base del 27.º Escuadrón de la Fuerza Aérea israelí. Tal como publicó IRIB, el ataque formaría parte de una nueva serie de bombardeos de gran alcance que han tenido como blancos no solo intereses israelíes, sino también cerca de una veintena de instalaciones estadounidenses y de otros países dentro de la región, incluyendo Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. De acuerdo con la narrativa iraní, el éxito del proyectil representa una victoria simbólica y operativa al tratarse de un sitio de alta relevancia estratégica.

El medio IRIB informó que esta acción se enmarca en la intensificación de ataques en respuesta a las tensiones regionales, marcando una escalada que involucra ataques directos contra infraestructuras consideradas clave por autoridades en Teherán. Según consignó esa cadena, el comunicado de la Guardia Revolucionaria subraya la superación de las "siete capas de defensa" israelíes, describiendo la penetración de los misiles y drones iraníes como un desafío significativo a los sistemas de defensa multicapas en los territorios controlados por Israel.

Frente a las afirmaciones iraníes, las autoridades de Israel no han emitido comunicados públicos referidos al impacto específico reportado en el aeropuerto Ben Gurión, tal como detalló IRIB. No obstante, voceros de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) manifestaron que se logró interceptar y neutralizar todos los misiles balísticos disparados por Irán durante la pasada noche, minimizando las consecuencias de la ofensiva, según reportó la televisión pública iraní.

El ataque al aeropuerto Ben Gurión coincide con una ola de ofensivas, según detalló IRIB, que incluyen bombardeos sobre instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses y por otros aliados occidentales en varios puntos de Oriente Medio. Este contexto de ataques simultáneos ha elevado la preocupación internacional por las ramificaciones de un conflicto abierto entre Irán e Israel, con efectos en bases y zonas de operación militar de aliados de ambos países.

En su comunicado, la Guardia Revolucionaria utilizó la descripción “el corazón de Tel Aviv” para referirse al aeropuerto Ben Gurión, subrayando la relevancia estratégica del lugar. De acuerdo con IRIB, las fuentes militares iraníes destacaron el empleo combinado de misiles avanzados y drones, considerando el resultado un golpe contundente a la infraestructura militar de Israel. La atención se ha centrado en el uso del modelo Jorramshahr, un proyectil de largo alcance que Irán ha presentado en ocasiones anteriores como ejemplo de sus capacidades defensivas y ofensivas en la región.

Según reportó la cadena pública iraní, la ofensiva de Irán no se limitó al espacio aéreo israelí, sino que incluyó ataques a instalaciones en países que albergan destacamentos militares estadounidenses, en lo que describen como una estrategia de presión múltiple. El relato iraní, reproducido por IRIB, busca enviar una señal de advertencia a sus oponentes regionales y a la comunidad internacional sobre la capacidad de Teherán para ejecutar ataques coordinados sobre objetivos sensibles.

Mientras tanto, las reacciones oficiales desde el gobierno israelí han permanecido en el ámbito de las declaraciones de las FDI, que han priorizado informar sobre el éxito de sus sistemas de defensa antimisiles. Según IRIB, los portavoces militares israelíes aseguran que la integridad del espacio aéreo nacional se mantiene, pese a la multiplicidad de los ataques reconocidos por medios iraníes.

La dinámica de confrontación directa e indirecta entre Irán, Israel y fuerzas estadounidenses en la región mantiene en vilo a varios gobiernos que han manifestado preocupación por la posibilidad de una escalada mayor. Tal como detalló la televisión estatal IRIB, la serie de ataques refleja la evolución de tácticas que incluyen el uso de drones y misiles de alta precisión para intentar superar los sistemas de defensa de países vecinos y actores internacionales presentes en la región.

El ataque atribuido al aeropuerto Ben Gurión marca un nuevo episodio en la serie de intercambios militares, según la cadena IRIB. La confirmación o refutación de los daños producidos en la infraestructura aérea israelí sigue pendiente de comentarios oficiales desde Tel Aviv, mientras que la versión iraní sostiene que la operación logró sus objetivos y representa un avance en sus acciones defensivas y ofensivas en Medio Oriente.