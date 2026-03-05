Hallan un cuerpo en la zona de El Bocal donde se buscaba a la joven desparecida

En el marco del despliegue realizado tras el colapso de la pasarela de El Bocal, un grupo especializado encontró un cuerpo en el área afectada, donde las autoridades centraban la búsqueda de E.S.P., una joven de 20 años originaria de Guadalajara, reportó la Delegación del Gobierno en Cantabria. Las tareas de recuperación y traslado avanzan para permitir la identificación oficial.

Según publicó la Delegación del Gobierno en Cantabria, este jueves un agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional localizó un cadáver en la zona de El Bocal. El operativo responde al dispositivo de búsqueda activado tras el desplome de la pasarela el pasado martes, incidente en el que E.S.P. cruzaba la estructura con otros seis compañeros del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad regional, la joven integraba un grupo que atravesaba la pasarela, momento en el que la estructura cedió. Como consecuencia directa, cinco de los estudiantes perdieron la vida en el lugar, mientras otra persona continúa hospitalizada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El hallazgo del cuerpo en la zona donde se perdió el rastro de E.S.P. representa un avance relevante en la investigación. Tal como detalló la Delegación del Gobierno, las labores se concentran en la recuperación del cadáver para proceder con la confirmación de la identidad mediante los protocolos correspondientes.

La operación desplegada en El Bocal, en la provincia de Cantabria, involucra a múltiples equipos policiales y de emergencia, en colaboración con funcionarios del Gobierno regional y nacional. Según consignó la Delegación del Gobierno, los trabajos en la zona afectada incluyeron rastreos por tierra y agua, empleando recursos técnicos y humanos especializados en la localización de desaparecidos tras desastres estructurales.

El accidente se produjo durante una salida organizada por el CIFP La Granja, según informó la Delegación del Gobierno. E.S.P. y sus compañeros atravesaban la pasarela cuando se produjo el colapso, golpe que resultó fatal para parte del grupo e inició el dispositivo de rescate y búsqueda.

Mientras una de las jóvenes continúa internada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el resto de las víctimas mortales ha sido identificado previamente, según detalló la Delegación del Gobierno en Cantabria. El hallazgo del cuerpo localizado por el GEO permitirá, una vez completado el procedimiento de identificación, esclarecer el número total de víctimas y dar cierre a la fase de rescate.

La Delegación del Gobierno en Cantabria reiteró que las operaciones seguirán hasta confirmarse oficialmente la identidad de la persona encontrada, reforzando el apoyo a las familias afectadas y coordinando con el resto de los organismos implicados en el accidente.

Tal como informaron las autoridades, los equipos permanecerán en la zona de El Bocal para asegurar el levantamiento del cuerpo y continuar con la investigación sobre las causas exactas que originaron el colapso de la estructura utilizada por los estudiantes. Las diligencias judiciales y técnicas forman parte del proceso para determinar responsabilidades y evaluar el estado de las infraestructuras similares en la región.