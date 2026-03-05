Hallan un cuerpo en la zona de El Bocal de Santaner donde se buscaba a la joven desaparecida

Un agente de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional encontró un cuerpo este jueves en el área de El Bocal, en Santander, dentro del operativo de búsqueda abierto tras el colapso de la pasarela sobre la ría. La intervención se centraba en localizar a E.S.P., una joven de 20 años residente en Guadalajara, que permanecía desaparecida desde el martes. El siniestro, ocurrido cuando siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja cruzaban la estructura, dejó cinco fallecidos y una joven hospitalizada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Según informó la Delegación del Gobierno en Cantabria, las labores continuaban con el propósito de recuperar el cuerpo hallado y proceder a su identificación formal.

De acuerdo con los datos recogidos por la Delegación del Gobierno, el accidente tuvo lugar el martes mientras los estudiantes realizaban una visita en grupo a la zona. La pasarela cedió repentinamente mientras la cruzaban, causando que todos ellos cayeran al agua. Cinco de los estudiantes murieron como resultado directo de este suceso, mientras que la joven encontrada herida continúa bajo supervisión médica en el hospital cántabro. El medio subrayó que las tareas de búsqueda y rescate se desplegaron inmediatamente tras el incidente, movilizando a distintos cuerpos de seguridad y emergencia.

Según publicó la misma fuente, el operativo de búsqueda iniciado tras el colapso se mantuvo durante días en condiciones complejas, debido al volumen de agua y la dificultad del terreno en El Bocal. Los equipos especializados, incluyendo buzos y personal entrenado, rastrearon el área con el objetivo de localizar a la joven desaparecida y garantizar la seguridad de los actuantes. La aparición del cuerpo marcó un avance significativo en el proceso, aunque la Delegación del Gobierno insistió en que la confirmación oficial de la identidad estaba sujeta a los protocolos forenses.

Informó la Delegación del Gobierno que la joven hospitalizada tras el accidente se encontraba en situación estable en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Las autoridades no facilitaron datos sobre su evolución médica, priorizando la privacidad y el respeto a las familias de las víctimas. En paralelo, la investigación sobre las causas del derrumbe de la pasarela seguía en curso, con técnicos del sector analizando posibles deficiencias estructurales y los factores que contribuyeron al colapso.

El siniestro en El Bocal provocó la activación de distintos dispositivos de emergencia a nivel regional, entre ellos Salvamento Marítimo, bomberos, la Guardia Civil, policías locales y Protección Civil. Este despliegue conjunto permitió localizar rápidamente a la mayoría de los afectados y centró esfuerzos en el rescate de la joven que permanecía desaparecida hasta el hallazgo reciente. Según detalló la Delegación del Gobierno, la identificación del cuerpo sigue siendo prioritaria para cerrar todos los aspectos pendientes del caso.

Tal como consignó la Delegación del Gobierno, durante los días posteriores al derrumbe familiares de las víctimas y compañeros del centro educativo se desplazaron a la zona, donde recibieron atención psicológica y apoyo de los servicios sociales. El suceso generó conmoción tanto en el ámbito educativo como en la comunidad autónoma, con muestras de solidaridad hacia las familias y peticiones de esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la información aportada por la Delegación, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades asociadas al colapso de la pasarela. El objetivo es aclarar si existían informes previos sobre el estado de la estructura y establecer las condiciones que llevaron al accidente. Los informes técnicos emitidos hasta el momento aún no han trascendido al público, a la espera de conclusiones oficiales por parte de los peritos competentes.

El CIFP La Granja, centro educativo de donde procedían los estudiantes afectados, suspendió las actividades lectivas en señal de duelo, mientras que las autoridades locales decretaron días de luto oficial. La Delegación del Gobierno reiteró su compromiso con el seguimiento del caso y con el apoyo institucional a los familiares de las víctimas en todas las gestiones derivadas tras el siniestro de El Bocal.