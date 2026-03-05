Agencias

Hallan un cuerpo en la zona de El Bocal de Santaner donde se buscaba a la joven desaparecida

Las autoridades han encontrado restos humanos en las inmediaciones de El Bocal, mientras prosiguen labores para confirmar la identidad tras el derrumbe de una pasarela que dejó varios fallecidos y una joven hospitalizada en Valdecilla

Guardar

Un agente de los Grupos Especiales de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional encontró un cuerpo este jueves en el área de El Bocal, en Santander, dentro del operativo de búsqueda abierto tras el colapso de la pasarela sobre la ría. La intervención se centraba en localizar a E.S.P., una joven de 20 años residente en Guadalajara, que permanecía desaparecida desde el martes. El siniestro, ocurrido cuando siete estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja cruzaban la estructura, dejó cinco fallecidos y una joven hospitalizada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Según informó la Delegación del Gobierno en Cantabria, las labores continuaban con el propósito de recuperar el cuerpo hallado y proceder a su identificación formal.

De acuerdo con los datos recogidos por la Delegación del Gobierno, el accidente tuvo lugar el martes mientras los estudiantes realizaban una visita en grupo a la zona. La pasarela cedió repentinamente mientras la cruzaban, causando que todos ellos cayeran al agua. Cinco de los estudiantes murieron como resultado directo de este suceso, mientras que la joven encontrada herida continúa bajo supervisión médica en el hospital cántabro. El medio subrayó que las tareas de búsqueda y rescate se desplegaron inmediatamente tras el incidente, movilizando a distintos cuerpos de seguridad y emergencia.

Según publicó la misma fuente, el operativo de búsqueda iniciado tras el colapso se mantuvo durante días en condiciones complejas, debido al volumen de agua y la dificultad del terreno en El Bocal. Los equipos especializados, incluyendo buzos y personal entrenado, rastrearon el área con el objetivo de localizar a la joven desaparecida y garantizar la seguridad de los actuantes. La aparición del cuerpo marcó un avance significativo en el proceso, aunque la Delegación del Gobierno insistió en que la confirmación oficial de la identidad estaba sujeta a los protocolos forenses.

Informó la Delegación del Gobierno que la joven hospitalizada tras el accidente se encontraba en situación estable en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Las autoridades no facilitaron datos sobre su evolución médica, priorizando la privacidad y el respeto a las familias de las víctimas. En paralelo, la investigación sobre las causas del derrumbe de la pasarela seguía en curso, con técnicos del sector analizando posibles deficiencias estructurales y los factores que contribuyeron al colapso.

El siniestro en El Bocal provocó la activación de distintos dispositivos de emergencia a nivel regional, entre ellos Salvamento Marítimo, bomberos, la Guardia Civil, policías locales y Protección Civil. Este despliegue conjunto permitió localizar rápidamente a la mayoría de los afectados y centró esfuerzos en el rescate de la joven que permanecía desaparecida hasta el hallazgo reciente. Según detalló la Delegación del Gobierno, la identificación del cuerpo sigue siendo prioritaria para cerrar todos los aspectos pendientes del caso.

Tal como consignó la Delegación del Gobierno, durante los días posteriores al derrumbe familiares de las víctimas y compañeros del centro educativo se desplazaron a la zona, donde recibieron atención psicológica y apoyo de los servicios sociales. El suceso generó conmoción tanto en el ámbito educativo como en la comunidad autónoma, con muestras de solidaridad hacia las familias y peticiones de esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la información aportada por la Delegación, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades asociadas al colapso de la pasarela. El objetivo es aclarar si existían informes previos sobre el estado de la estructura y establecer las condiciones que llevaron al accidente. Los informes técnicos emitidos hasta el momento aún no han trascendido al público, a la espera de conclusiones oficiales por parte de los peritos competentes.

El CIFP La Granja, centro educativo de donde procedían los estudiantes afectados, suspendió las actividades lectivas en señal de duelo, mientras que las autoridades locales decretaron días de luto oficial. La Delegación del Gobierno reiteró su compromiso con el seguimiento del caso y con el apoyo institucional a los familiares de las víctimas en todas las gestiones derivadas tras el siniestro de El Bocal.

Temas Relacionados

DesapariciónEl BocalPolicía NacionalCIFP La GranjaDelegación del Gobierno en CantabriaGuadalajaraSantanderBúsquedaHospital Universitario Marqués de ValdecillaColapso de pasarelaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Google incorpora más funciones de Gemini en los móviles Pixel y los relojes Pixel Watch

La compañía tecnológica lanza una actualización que integra inteligencia artificial avanzada en sus dispositivos, permitiendo realizar búsquedas visuales, recibir recomendaciones personalizadas, gestionar tareas y mejorar la seguridad, además de nuevas funciones para identificar música y detectar posibles estafas telefónicas

Google incorpora más funciones de

Zelestra construye 441 MW solares nuevos en EE.UU. respaldados por 'PPAs' con el 'gigante' Meta

La firma de energía renovable, propiedad de EQT, desarrolla dos iniciativas en Texas bajo contratos a largo plazo con una importante tecnológica estadounidense, apuntando a iniciar operaciones en 2027 y generando más de 400 empleos en la región

Zelestra construye 441 MW solares

Víctor Font: "Tenemos el convencimiento de que ganaremos en una victoria histórica"

Víctor Font: "Tenemos el convencimiento

Foro Nuclear ensalza a las nucleares para compensar la subida del petróleo y el gas por el conflicto de Irán

El responsable de la organización subrayó que, frente a posibles interrupciones por tensiones internacionales, este tipo de producción energética puede garantizar el abastecimiento interno, reducir la exposición geopolítica y disminuir significativamente la contaminación ambiental en comparación con otras fuentes

Foro Nuclear ensalza a las

Tellado usa la "fórmula de Sánchez" y resume la posición del Gobierno en el conflicto de Irán: "Todo es una farsa"

Tellado usa la "fórmula de