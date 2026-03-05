Google incorpora más funciones de Gemini en los móviles Pixel y los relojes Pixel Watch

Google ha introducido una función que permite crear iconos personalizados mediante inteligencia artificial en la pantalla de inicio de los dispositivos Pixel, mientras que herramientas de seguridad, como la detección de estafas, ya se encuentran disponibles en España, Francia, Italia, Alemania, México y Japón. Según publicó Europa Press, la compañía ha ampliado de forma progresiva las capacidades de Gemini, su sistema de inteligencia artificial avanzada, en los móviles Pixel y en los relojes Pixel Watch a través del despliegue de actualizaciones denominado 'Pixel Drop' del mes de marzo.

La tecnología implementada integra una serie de opciones que buscan incrementar la utilidad y personalización en smartphones y wearables de la línea Pixel. Entre las novedades, Gemini permite búsquedas visuales simultáneas mediante la funcionalidad 'Rodea para buscar', lanzada inicialmente en enero de 2024. De acuerdo con Europa Press, los usuarios pueden identificar varios objetos en pantalla al marcar círculos con el dedo sin necesidad de alternar entre aplicaciones. Si, por ejemplo, una persona observa un atuendo en una imagen de una red social, puede delimitar los distintos elementos con círculos, tras lo cual Gemini proporciona resultados de búsqueda independientes para cada objeto. Esta función ofrece, en determinados casos de prendas, la posibilidad de "probarse" virtualmente la ropa a través de una fotografía de referencia, característica actualmente activa en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Australia e India.

La integración de Gemini permite a los dispositivos ejecutar tareas en segundo plano, actuando como agente de inteligencia artificial. El medio Europa Press detalló que los usuarios pueden solicitar a Gemini que realice gestiones como pedir un taxi para una dirección específica mientras utilizan el dispositivo con normalidad. Cuando la tarea finaliza, Gemini notifica al usuario desde su aplicación dedicada, que se encuentra en fase beta.

Otra funcionalidad destacada es 'Magic Cue', una herramienta que analiza las conversaciones de los usuarios para recomendar restaurantes, utilizando la información compartida en el chat sin recurrir a otras plataformas. De acuerdo con la información de Europa Press, si un miembro de un grupo señala preferencia por comida italiana y otro menciona una localización concreta, Gemini filtra opciones que combinen dichos criterios y las sugiere directamente al usuario.

La actualización también concreta el lanzamiento oficial de 'Now Playing' (Reproduciendo ahora) como una aplicación independiente. Esta herramienta posibilita identificar las canciones que suenan en el entorno incluso en ausencia de conexión a internet. Tal como especifica Europa Press, Google confirmó esta novedad tras una filtración producida en febrero, permitiendo a los usuarios utilizar el sistema de reconocimiento musical de forma autónoma.

En términos de seguridad, Google ha establecido un sistema de alerta para detectar posibles estafas telefónicas que ya se encuentra operativo no solo en España, sino también en Francia, Italia, Alemania, México y Japón. Además, se han añadido nuevas alertas por terremoto, tal como indicó Europa Press.

El ecosistema de dispositivos Pixel Watch también ha recibido mejoras relevantes, enfocadas en la protección y la localización del usuario. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, los relojes ahora envían notificaciones cuando detectan que el usuario ha dejado atrás su teléfono y realizan un bloqueo automático en caso de que el reloj se aleje del propietario. La funcionalidad Find Hub, por su parte, permite localizar un dispositivo extraviado directamente desde el reloj con una acción simple. Además, la característica 'Satellite SOS', ya activa en Estados Unidos, ampliará cobertura a Europa, Canadá, Alaska y Hawái, extendiendo los servicios de emergencia a más regiones.

Las mejoras también consideran la accesibilidad y el control de dispositivos. Según informó Europa Press, los gestos intuitivos ejecutados con una sola mano, previamente restringidos a los modelos Pixel Watch 4, ahora están habilitados en el Pixel Watch 3. Esto permite que más usuarios realicen acciones como responder llamadas o tomar fotografías mediante movimientos como girar la muñeca o hacer un pellizco.

Con este conjunto de cambios, Google pretende reforzar la personalización y seguridad en sus productos, además de optimizar la experiencia del usuario a través de la integración progresiva de la inteligencia artificial de Gemini y de otros servicios en su línea de dispositivos más recientes.