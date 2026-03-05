El grupo logístico alemán DHL gana 3.501 millones en 2025, un 5,1% más, y mejora el dividendo

Al cierre de diciembre, la deuda neta de Deutsche Post (DHL) mostró un repunte del 13,3%, ubicándose en 21.516 millones de euros, frente a los 18.998 millones del año anterior, según detalló el medio que informó sobre el balance anual de la multinacional. Este aumento de los pasivos se produjo pese a la mejora de las utilidades, contexto en el que el grupo alemán de servicios postales y logísticos reveló que había alcanzado en 2025 un beneficio neto atribuible de 3.501 millones de euros. Dicha cifra supone un incremento del 5,1% en comparación al ejercicio previo, en un escenario donde los ingresos totales disminuyeron un 1,6%, hasta los 82.855 millones de euros.

De acuerdo con la información publicada, las diferentes áreas de negocio de DHL presentaron comportamientos dispares durante el año. La división de envíos exprés redujo su aportación un 2,9%, alcanzando los 23.805 millones de euros en ingresos. Por su parte, la rama de cadena de suministros obtuvo 17.689 millones de euros, con una leve mejora del 0,6% respecto al periodo anterior. El área centrada en los servicios universales de paquetería y mensajería ofrecidos en Alemania aumentó su facturación un 3%, hasta los 17.405 millones de euros, mientras que la unidad dedicada al transporte de mercancías experimentó un descenso del 6%, registrando 17.302 millones. La actividad vinculada al comercio electrónico generó un volumen de negocio de 6.649 millones de euros, lo que representa una caída del 2%.

Además de los ingresos procedentes de sus segmentos principales, DHL reportó ingresos adicionales de 2.961 millones de euros vinculados a conceptos no especificados, así como a variaciones de inventario o rendimientos de inversiones, según consignó el medio citado. El total de gastos operativos, incluyendo costes de actividad, personal, depreciaciones, amortizaciones y otras partidas, se situó en 79.714 millones de euros, un 2% menos que el año anterior. Esta contención en el gasto contribuyó a que el grupo sobrepasara sus objetivos financieros, tal como afirmó el consejero delegado de la compañía, Tobias Meyer.

En el último trimestre del año, DHL sumó ganancias de 1.060 millones de euros y una facturación de 22.093 millones de euros. Estas cifras representan un retroceso del 3,4% en utilidades y del 2,7% en ingresos respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

El consejo de administración de DHL propondrá repartir un dividendo de 1,90 euros por acción, a ser pagado el 8 de mayo con cargo al balance de 2025, un 2,7% superior al abonado el año anterior. Según publicó el medio que divulgó el balance, la compañía también presentó previsiones para 2026, en las que espera alcanzar o superar los 6.200 millones de euros en ganancias antes de intereses e impuestos (Ebit). El flujo de caja ('cash flow') estimado se sitúa en torno a los 3.000 millones de euros y el gasto de capital (capex) oscilará entre los 3.000 y 3.300 millones de euros.

El consejero delegado, Tobias Meyer, remarcó en declaraciones recogidas por el medio que “la gestión proactiva de nuestras capacidades y las mejoras estructurales en el gasto nos han permitido superar nuestros objetivos financieros. A su vez, seguimos invirtiendo en mercados y sectores en crecimiento a nivel mundial”. Meyer también anticipó que, aunque la compañía prevé avances, la persistencia de la volatilidad económica continuará durante 2026.

Un año antes, DHL había anunciado una reestructuración interna que implicaba la reducción de 8.000 puestos de trabajo dentro de su negocio postal y de paquetería en Alemania. Esta medida, dada a conocer durante la presentación de los resultados del ejercicio 2024 tras una caída del 9,3% en las utilidades (situándose en 3.332 millones de euros ese año), tenía el objetivo de generar ahorros superiores a los 1.000 millones de euros. El medio detalló que la decisión formó parte de un programa estratégico orientado a mejorar la eficiencia y la base de costes de DHL con proyección hasta 2030, donde las acciones de ajuste alcanzarán todas las divisiones del grupo y se implementarán en su totalidad en 2027.

De acuerdo con la información difundida, el balance de DHL refleja los desafíos actuales de la compañía en un mercado internacional caracterizado por la competencia y los cambios en la demanda de servicios logísticos, junto a los esfuerzos de la multinacional por ajustar sus estructuras operativas ante los escenarios económicos futuros.