Casi el 60% de las mujeres que apuestan en juegos online son menores de 35 años, según Consumo

El 46,1% de las denuncias por suplantación de identidad en juegos online en España han sido presentadas por mujeres, de acuerdo con la información contenida en el último informe de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Según detalló el análisis publicado por el organismo, este dato podría estar vinculado a dinámicas de control financiero en el entorno cercano de las usuarias, a la existencia de brechas en la seguridad digital o al posible uso de identidades femeninas en actividades fraudulentas. El estudio subraya que estas denuncias se recogen bajo el Protocolo de Actuación del Contribuyente Suplantado (PACS).

De acuerdo con la información divulgada por la DGOJ y citada por el Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, se ha detectado un crecimiento considerable en la participación de mujeres jóvenes en las apuestas digitales. El organismo señala que el 59,4% de las mujeres que juegan en línea tiene menos de 35 años, conforme a los datos recogidos sobre el año 2024 y comunicados por la DGOJ. Esta franja de edad representa a la mayoría de las jugadoras, lo que da cuenta de un uso especialmente notable de estas plataformas entre mujeres jóvenes.

El informe también señala que el número de usuarias activas en plataformas de apuestas digitales se elevó en un 23,53% durante el último año. Según cifras consignadas por la DGOJ, este incremento supone cerca de 64.000 mujeres más que realizaron apuestas digitales respecto al año anterior. "Es, además, un porcentaje superior al crecimiento del número de hombres jugadores en ese tiempo", destacó el Ministerio de Derechos Sociales, haciendo referencia al ritmo más acelerado en la incorporación femenina con respecto al masculino.

A pesar del aumento detectado entre el público femenino, el sector del juego digital sigue presentando una fuerte presencia de usuarios varones. La DGOJ comunicó que las mujeres que participan activamente en plataformas online de apuestas representan un 16,9% del total de usuarios. Concretamente, se calcula que existen 335.627 mujeres jugadoras de un total aproximado de 1.991.550 personas que usan estos servicios en España. Esta cifra evidencia, según la DGOJ, una persistente masculinización del sector.

Con respecto a los patrones de gasto, el análisis avanzó que las jugadoras presentan mayores ganancias máximas y menores pérdidas extremas que la media general. Se especificó que la pérdida anual media de las mujeres usuarias se sitúa en 539 euros. Según la DGOJ, esto "apunta a una concentración del gasto en un número reducido de personas", sugiriendo que aunque muchas jugadoras pierden poco o nada, existe un pequeño grupo que concentra las mayores pérdidas.

En cuanto a la relación entre las mujeres y el capital movilizado en las apuestas, los datos presentados por el Ministerio de Derechos Sociales muestran que las mujeres depositan, en promedio, menos dinero en las plataformas digitales de juegos al comparar con el conjunto de usuarios. La media anual de depósito para las jugadoras llega a 2.019 euros, frente a los 2.482 euros que aporta la población general usuaria de apuestas online.

El informe, según publicó la DGOJ, recoge que, pese al crecimiento en la presencia de mujeres, no se observa un cambio de paradigma por géneros. El sector online de apuesta continúa evidenciando una marcada diferencia en la distribución de género entre sus usuarios. Las cifras apuntan a que, aunque el crecimiento de la participación femenina supera el ritmo del masculino, la presencia de los hombres sigue siendo preponderante en el entorno digital del juego.

Por último, la DGOJ enfatizó la necesidad de observar las implicaciones de seguridad digital y el riesgo que implica la utilización de identidades ajenas en plataformas digitales, a raíz del elevado porcentaje de denuncias por suplantación de identidad presentadas por mujeres. El informe recalca la importancia de seguir analizando las causas y consecuencias de estas dinámicas en el sector y su impacto en la seguridad y el control de las actividades de apuestas online.