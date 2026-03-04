Wallbox reduce un 32% sus pérdidas en 2025 hasta 103 millones

El consejero delegado de Wallbox, Enric Asunción, detalló que la organización ha priorizado la eficiencia y la resiliencia para afrontar el futuro, reforzando aspectos clave de su modelo de negocio en el último año fiscal. Como parte de estas acciones, la compañía anunció que su ejercicio fiscal 2025 concluyó con unas pérdidas de 103 millones de euros, cifra que representa una reducción del 32% respecto al año anterior, según informó este miércoles la propia empresa a través de un comunicado.

De acuerdo con el mismo comunicado difundido por Wallbox, los ingresos obtenidos durante 2025 ascendieron a 145,1 millones de euros. El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado arrojó un saldo negativo de 29,5 millones de euros, dato que también muestra una mejoría del 51% frente a los resultados registrados el año previo. Estos avances financieros han sido atribuidos por la compañía al impacto de las medidas de optimización operativa, transformación de procesos internos y mejora en los niveles de eficiencia implementados durante el periodo reportado.

En declaraciones recogidas por Wallbox, Asunción explicó que en el último ejercicio se aplicaron esfuerzos destinados a consolidar una estructura empresarial más eficiente y alineada con los desafíos del sector. El directivo resaltó el enfoque orientado al fortalecimiento de los cimientos comerciales e industriales, argumentando que estos cambios buscan situar a Wallbox en una posición sólida ante el entorno cambiante del mercado.

El comunicado de Wallbox también indica que el proceso de refinanciación que la empresa inició continúa su curso y se prevé su culminación en las próximas semanas. La compañía comunicó que los ajustes realizados en sus operaciones y estructura financiera han proporcionado una mayor flexibilidad y una plataforma adecuada para afrontar la siguiente etapa de desarrollo.

Según lo publicado por Wallbox, la reducción de pérdidas y la mejora del Ebitda muestran el efecto positivo de las iniciativas de control de costes y optimización de recursos. Estas acciones incluyeron la revisión de procesos, el rediseño estructural de áreas clave y la implementación de estrategias destinadas a elevar la productividad y la competitividad en el segmento de soluciones para puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Wallbox, que se especializa en el desarrollo y comercialización de cargadores y sistemas de gestión energética para la movilidad eléctrica, destacó en su reporte que el desempeño financiero de 2025 refleja una tendencia positiva en los principales indicadores del negocio. El informe subraya que la empresa continúa adaptándose dinámicamente a las demandas del mercado global y afronta el desafío de la electrificación del transporte con un planteamiento de mejora continua.

El resultado financiero de Wallbox —registrando ingresos de 145,1 millones de euros y una reducción significativa en pérdidas y Ebitda ajustado negativo— ha sido presentado por la compañía como evidencia de que las medidas tomadas para la racionalización interna han comenzado a materializarse en sus estados contables. Estas decisiones, según reportó Wallbox, forman parte de un plan más amplio centrado en la sostenibilidad y el crecimiento futuro.