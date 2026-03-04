SPC presenta ZEUS HALO, una plataforma impulsada por inteligencia artificial para la teleasistencia y cuidado de mayores

La directora general de SPC, Teresa Acha-Orbea, precisó que la plataforma ZEUS HALO está destinada principalmente a instituciones y compañías aseguradoras, en lugar de orientarse al cliente final. Según consignó el medio, este nuevo sistema llegará al mercado en septiembre, proporcionando un enfoque centrado en la predicción y prevención de riesgos en el cuidado domiciliario de personas mayores. En el marco del Mobile World Congress (MWC) 2026, que se desarrolla en Barcelona del 2 al 5 de marzo, SPC presentó oficialmente ZEUS HALO y comunicó una serie de transformaciones en su estrategia empresarial.

De acuerdo con la información publicada, ZEUS HALO emplea inteligencia artificial para monitorizar patrones de comportamiento, actividad y movilidad de los usuarios, facilitando la detección de desviaciones significativas que puedan indicar la aparición de situaciones de riesgo. Esta plataforma permite la generación de alertas para los cuidadores y responsables del seguimiento de los mayores, adelantándose así a posibles emergencias. Tal como detalló el medio, otro aspecto relevante es el acompañamiento por voz que ofrece la tableta equipada con esta tecnología. Con un ‘hub’ inteligente 5G, sistema de audio avanzado, conectividad múltiple y un conjunto de dos altavoces y cuatro micrófonos, la plataforma garantiza una interacción precisa y personalizada con sus usuarios.

Según informó la fuente, el sistema está preparado, además, para fomentar el bienestar social de las personas mayores. Entre las capacidades destacadas, ZEUS HALO es capaz de identificar usuarios con intereses comunes en las cercanías y propone actividades compartidas, favoreciendo la creación de pequeñas comunidades que potencian la socialización. La directora general, Teresa Acha-Orbea, indicó durante la presentación: “Vamos a organizar actividades que les obliguen a salir de casa y van a poder crear sus pequeñas comunidades y hacer amigos que tengan los mismos gustos que ellos”. Así, la inteligencia artificial no solo apoya en la vigilancia de la salud, sino que contribuye a reducir la soledad y el aislamiento social, una de las problemáticas señaladas como prioritarias por la empresa.

En cuanto a la infraestructura tecnológica de la solución, SPC diseñó la tableta de ZEUS HALO para captar señales del entorno con alta sensibilidad, gracias a los cuatro micrófonos incorporados. Las funciones de comunicación por voz permiten que la relación entre la persona mayor y la tecnología sea fluida e intuitiva, optimizando la experiencia de usuario y facilitando la intervención ante cualquier eventualidad detectada por el sistema.

El medio destacó que la presentación de ZEUS HALO no se limita al lanzamiento de este producto, sino que forma parte de una estrategia empresarial más amplia. SPC anunció un cambio en su imagen corporativa, renovando el logotipo y adoptando el lema ‘Human by design’ (‘Humano por diseño’). La compañía subrayó que este concepto refleja la intención de crear tecnología alineada con las necesidades humanas. Acha-Orbea recalcó: “Somos humanos creando tecnología para humanos”, reforzando así el nuevo posicionamiento de la empresa.

SPC además dio a conocer modificaciones en su dominio web, trasladándose de ‘.es’ a ‘.com’, lo que indica su propósito de proyectarse como consultora de alcance europeo. La empresa ha pasado de ser identificada como un fabricante de tecnología a presentarse como un socio estratégico dirigido a instituciones y empresas, con la capacidad de diseñar, integrar y acompañar el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la atención y el bienestar de diversos colectivos, especialmente personas mayores.

La evolución del modelo de atención domiciliaria motivó la implantación de ZEUS HALO. Según publicó el medio, el envejecimiento de la población, el incremento de enfermedades crónicas, la brecha digital y el aislamiento social constituyen desafíos relevantes para el sector. Ante ellos, la solución de SPC plantea una transición del modelo tradicional hacia uno de carácter predictivo, utilizando el potencial de la inteligencia artificial para optimizar la gestión de estos problemas.

En el transcurso de la presentación, la directora general hizo énfasis en la necesidad de que el sector de la teleasistencia evolucione frente a los nuevos retos sociales y sanitarios: “Si no evolucionamos y nos adaptamos, nos quedamos atrás”. Tal como informó la prensa especializada, con este lanzamiento y los cambios organizativos anunciados, la firma busca fortalecer su posición en el mercado europeo de consultoría tecnológica, centrándose en la creación de plataformas orientadas al sector sociosanitario y la atención a colectivos vulnerables.