Siria refuerza su despliegue en la frontera con Líbano e Irak ante la escalada regional de la guerra con Irán

El Ejército de Siria informó que las unidades destacadas en las zonas limítrofes con Líbano e Irak conforman principalmente batallones de la Guardia Fronteriza y de reconocimiento, los cuales asumen el encargo directo de observar el movimiento en pasos fronterizos y prevenir el contrabando y otras prácticas ilícitas. Esta acción responde a la actual tensión derivada de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado sábado, episodio que, según consignó la agencia estatal SANA, ya dejó cerca de 800 personas fallecidas en territorio iraní.

De acuerdo con SANA, la decisión de aumentar la presencia militar en las fronteras forma parte de una estrategia oficial, comunicada este martes por el Comando de Operaciones del Ejército de Siria, destinada a fortalecer la vigilancia en los puntos de acceso internacional y responder a escenarios de potencial propagación del conflicto. En el comunicado difundido por el órgano militar, las autoridades detallaron que el despliegue adicional busca consolidar el control sobre los límites nacionales, ante la escalada de violencia regional.

El medio SANA reportó que las unidades movilizadas se enfocan en patrullar áreas consideradas críticas para el tránsito de personas y mercancías, con la misión de supervisar el tráfico fronterizo y enfrentar actividades ilícitas asociadas al contrabando. Esta postura reactiva del gobierno de Damasco adquiere especial relevancia ante el incremento de tensiones en el Medio Oriente, luego del inicio de la ofensiva militar coordinada por Israel y Estados Unidos contra Irán. Según el reporte de la agencia, la situación motivó que el ejército sirio intensifique sus labores de reconocimiento en posiciones estratégicas.

El despliegue ampliado involucra recursos humanos y logísticos que, según comunicó el ejército a través de SANA, reforzarán los controles en los cruces hacia Líbano e Irak, dos países que históricamente presentan desafíos en relación a la seguridad y el flujo no autorizado de bienes. Las autoridades sirias destacaron que se trata de una medida orientada a anticipar riesgos, evitar el aumento de acciones ilegales, y mantener la integridad de las fronteras nacionales durante el periodo de alta tensión en la región.

El conflicto abierto desde el pasado sábado generó inquietud por la posibilidad de que las hostilidades o los desplazamientos irregulares atraviesen las líneas fronterizas, lo que llevó a Siria a enfatizar en labores de supervisión. Como destacó SANA, la vigilancia elevada pretende tanto disuadir como responder rápidamente a cualquier intento de violación fronteriza, en sincronía con esfuerzos regionales por contener la expansión del conflicto armado.

Los batallones asignados a las zonas limítrofes cuentan con órdenes de control estricto, de acuerdo con la directriz divulgada por el Comando de Operaciones. El cuerpo militar explicó que el enfoque no solo abarca la seguridad convencional, sino también la identificación y neutralización de potenciales redes de contrabando que, según las autoridades, suelen intensificarse ante situaciones de conflicto.

El reporte de SANA enfatizó que la iniciativa de Damasco se da en el marco de la intensificación de enfrentamientos regionales y el temor a un desbordamiento del actual conflicto que afecta a Irán. El aumento de efectivos y recursos en los pasos con Líbano e Irak surge como respuesta directa al riesgo de que la violencia se traslade más allá de las fronteras iraníes, provocando desplazamiento de personas y multiplicación de actividades ilícitas vinculadas al comercio no regulado.

El balance de víctimas en Irán, calculado en cerca de 800 personas fallecidas según la cobertura de SANA, refleja la magnitud de la crisis que afronta la región. Las autoridades sirias manifestaron en su comunicado la intención de prevenir cualquier tipo de infiltración que pueda derivar en amenazas a la seguridad dentro de territorio sirio. El despliegue comunicó un mensaje de vigilancia permanente y preparación frente a escenarios cambiantes e imprevisibles.

De acuerdo con la información oficial a la que accedió SANA, el Comando de Operaciones del Ejército permanecerá atento a los desarrollos en la frontera, manteniendo la capacidad de reorganizar posiciones en función del curso del conflicto y de las necesidades de protección nacional. También informó que esta medida puede adaptarse dinámicamente a las variaciones en la situación regional.

Por último, el comunicado del ejército agrupó la misión de los efectivos desplegados en el refuerzo de la integridad de las fronteras estatales, la detección temprana de amenazas y la cooperación interagencial para la gestión de los riesgos asociados al conflicto en desarrollo. SANA subrayó que la operación de vigilancia ampliada continuará según lo requiera el contexto, dentro de los parámetros establecidos por la autoridad militar siria.