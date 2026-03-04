Maersk suspende "con efecto inmediato" el transporte marítimo en numerosos países de Oriente Próximo

La restricción implementada por Maersk afecta también a los envíos de carga refrigerada, peligrosa o especial en dirección a Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak, Kuwait, Qatar, Bahréin y Arabia Saudí. Según informó la empresa danesa mediante una nota de prensa reproducida por diversos medios, la compañía ha decidido pausar la admisión de nuevas reservas para mercancías con destino y origen en estos países de Oriente Próximo hasta nuevo aviso, con la única excepción de productos esenciales, en especial los relacionados con la alimentación y la salud, los cuales podrán ser gestionados en condiciones específicas.

De acuerdo con el comunicado difundido por Maersk y citado por medios internacionales, esta suspensión se aplica "con efecto inmediato", lo que implica modificaciones en toda la operativa para el transporte marítimo que involucra la región del golfo Pérsico. El aviso incluye la detención de nuevas reservas que tengan como destino o punto de partida a Emiratos Árabes Unidos, Omán (exceptuando el puerto de Salalá), Irak, Kuwait, Qatar, Bahréin y los puertos saudíes de Dammam y Jubail. La compañía informó además que la limitación se extiende a la carga refrigerada, peligrosa o especial que tenga como origen o destino cualquiera de estos países.

Maersk comunicó la paralización de todas las nuevas reservas de transporte entre India, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka con Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Irak, Kuwait y Arabia Saudí, concentrando la suspensión exclusivamente en estos corredores y aclarando que no afecta a otras rutas comerciales establecidas por la naviera. Según indicó el consorcio danés, estas determinaciones no tienen impacto sobre la totalidad de su red internacional, por lo que otras líneas continúan funcionando bajo condiciones normales.

En relación a los trámites con Israel, Maersk ha resuelto dejar de aceptar cargas clasificadas como peligrosas tanto hacia como desde ese país. No obstante, los envíos estándar y fuera de estas categorías continúan en curso. Por otro lado, la naviera confirmó que los trayectos de carga marítima hacia y desde Jordania y Líbano siguen gestionándose con regularidad.

Respecto al manejo de las reservas que ya estaban confirmadas pero cuyos envíos aún no se habían puesto en marcha, Maersk pidió a sus clientes que se pongan en contacto con los representantes locales de la compañía. El objetivo, según precisó la empresa, es facilitar la búsqueda de soluciones alternativas para el transporte de las mercancías que se encuentran en situación indefinida tras el anuncio. La naviera explicó, además, que los envíos que actualmente están en tránsito están siendo redirigidos, con planes para almacenar esas cargas de manera temporal en puntos dentro de la región afectada o bien en países vecinos, asegurando así la integridad de los bienes hasta que la situación se estabilice y pueda reanudarse la operativa habitual.

Maersk puntualizó, según reportaron medios como Reuters y Europa Press, que la suspensión de servicios responde a factores operativos y de seguridad en la región de Oriente Próximo. No se detallaron plazos sobre cuánto tiempo durarán las restricciones, ni las condiciones necesarias para que la naviera restablezca la normalidad en la admisión de reservas en los corredores afectados. La comunicación indica que habrá flexibilidad únicamente para alimentos, medicinas y otros bienes esenciales, cuyas solicitudes sí serán consideradas bajo criterios específicos.

El medio Europa Press detalló que estos ajustes en la logística marítima de Maersk afectan una parte considerable del tráfico comercial entre Asia y los países involucrados del golfo Pérsico. Según la nota, la compañía ha buscado garantizar que la suspensión no implique una detención de bienes considerados indispensables para la población, razón por la cual mantiene abierta la capacidad de concertar envíos de productos alimenticios y farmacéuticos, así como otros insumos catalogados como imprescindibles.

