Las importaciones de crudo en España caen un 2,3% en enero, con un recorte del 18,2% de las llegadas de EEUU

El suministro de crudo a España contó en enero con la participación de 18 países, lo que evidencia una diversificación en las fuentes de aprovisionamiento. Según consignó la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), Nigeria ocupó el primer puesto como principal proveedor, adelantando a Estados Unidos con 808.000 toneladas, lo que supuso el 16% del total recibido ese mes y un aumento interanual del 153,6%. De esta forma, el país africano superó las entregas de Estados Unidos, que se situaron en 612.000 toneladas, el equivalente al 12,1% del volumen importado.

Tal como publicó Cores, las importaciones de crudo registraron una disminución del 2,3% en enero respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 5,061 millones de toneladas. Este descenso estuvo acompañado por una caída del 18,2% en las adquisiciones procedentes de Estados Unidos. Durante 2025, Estados Unidos mantuvo su liderazgo como proveedor, al abastecer el 15,2% del crudo importado, cifra que representó 9,334 millones de toneladas y una reducción del 9% frente a los datos de 2024.

El medio Cores reportó que México tuvo una participación del 9,6% en las importaciones de enero, con 487.000 toneladas, aunque este dato representó una contracción del 34,7% comparado con enero de 2025. Estas cifras ilustran variaciones significativas en la procedencia geográfica del crudo para España, con fluctuaciones importantes tanto al alza como a la baja según el país de origen.

Sobre la distribución geográfica de las importaciones, África encabezó la lista de proveedores regionales con el 40,2% del total, después de registrar un crecimiento del 35% en comparación con el año anterior. América del Norte aportó el 30,6% a pesar de una reducción en su cuota del 11,1%. El Medio Oriente, una región central en el comercio internacional de hidrocarburos y actualmente afectada por tensión geopolítica, contribuyó con el 12,8% tras un incremento del 77,6% interanual. En este contexto, Cores detalló que España importó en enero 647.000 toneladas desde esa región, destacando los envíos de Irak, que ascendieron a 425.000 toneladas, y de Arabia Saudí, con 222.000 toneladas.

Según informó Cores, las compras de crudo al conjunto de países OPEP aumentaron un 19,2% frente al mismo periodo del año anterior y representaron el 44,8% del total recibido en el país. Dentro de este grupo, únicamente Nigeria y Libia mostraron incrementos interanuales, siendo del 153,6% y del 76,7%, respectivamente. Por otro lado, las importaciones provenientes de países no pertenecientes a la OPEP descendieron un 14,8%, abarcando el 55,2% del total importado en enero.

Cores registró también la incidencia que los acontecimientos internacionales han tenido sobre el panorama energético español, en especial por el conflicto en Irán que repercute sobre el comercio en el estrecho de Ormuz. Este paso concentra aproximadamente una quinta parte del tráfico global de petróleo, por lo que las tensiones han impactado en la evolución de los flujos comerciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró recientemente la intención de cortar todo comercio con España, en respuesta a la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones militares en Irán, según reportó el medio.

En este contexto de reordenamiento en la procedencia de las importaciones, el crecimiento de la oferta procedente de África y el aumento en la participación de países OPEP sobresalen como tendencias principales en enero, junto con el descenso de la oferta de Estados Unidos y la reducción de envíos desde México. La evolución del comercio de petróleo se mantiene condicionada tanto por la coyuntura internacional como por elecciones estratégicas sobre los vínculos energéticos que configuran la matriz de abastecimiento española, recoge el informe de Cores.