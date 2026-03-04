Israel amenaza con que cualquier sucesor de Jamenei en Irán será "un objetivo inequívoco para ser eliminado"

Las fuerzas iraníes han lanzado ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en diferentes países de Oriente Próximo en represalia por recientes acciones militares conjuntas. Según detalló Europa Press, la Media Luna Roja de Irán confirmó que cerca de 800 personas han muerto en suelo iraní como resultado de la ofensiva liderada por Israel y Estados Unidos, cifra que incluye a varios ministros y altos mandos militares. La muerte del líder supremo, ayatolá Alí Jamenei, figura entre las víctimas, lo que ha generado una nueva escalada en la retórica y las amenazas entre ambos gobiernos.

De acuerdo con información difundida por Europa Press, Israel Katz, ministro de Defensa israelí, afirmó que cualquier figura que asuma la posición de liderazgo supremo en la República Islámica será considerada un blanco directo para ser eliminado. En un comunicado emitido a través de sus canales oficiales, Katz declaró: "Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, así como para oprimir al pueblo iraní, será un objetivo inequívoco para ser eliminado". Katz subrayó que la identidad o el paradero del próximo líder iraní no modificarán la determinación de las autoridades israelíes en sus acciones futuras.

El mismo mensaje de Katz enfatizó la determinación del gobierno israelí y su coordinación con Washington. Señaló que tanto él mismo como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, han instruido al Ejército para que se mantenga preparado. "Se ha ordenado la preparación para emplear todos los medios disponibles con el fin de cumplir este objetivo, como parte integral de la operación 'León Rugiente'", detalló el ministro Katz, según difundió Europa Press. Esta declaración refuerza la postura de Israel, que busca impedir cualquier intento de reconstrucción del liderazgo iraní que mantenga los supuestos planes hostiles hacia Israel, Estados Unidos y el llamado mundo libre.

Europa Press informó que Katz manifestó la intención de actuar con el respaldo de socios estadounidenses. En sus palabras: "Seguiremos actuando con toda la fuerza, junto con nuestros socios estadounidenses, para desmantelar las capacidades del régimen y crear las condiciones para que el pueblo iraní lo derroque y lo reemplace". Estas afirmaciones ilustran el enfoque vinculado no solo a objetivos militares, sino también al apoyo a eventuales cambios internos dentro de Irán.

El contexto de estas amenazas se estructura en torno a la extensa ofensiva emprendida por Israel y Estados Unidos contra posiciones iraníes. Europa Press reportó que la cifra aproximada de víctimas mortales supera las 800 personas. Además de la muerte de Jamenei, se han producido bajas entre ministros y altos oficiales de las fuerzas armadas de Irán, lo que representa un golpe considerable para la estructura política y militar de la República Islámica.

La respuesta de Irán consistió en el lanzamiento de misiles y drones contra objetivos en territorio israelí y contra instalaciones estadounidenses en la región, según las fuentes consultadas por Europa Press. Estos eventos han elevado la tensión regional y han dado paso a un nuevo episodio de enfrentamiento directo entre ambos países y sus aliados respectivos.

El medio Europa Press puntualizó que la reacción internacional ante la escalada de violencia se mantiene en constante evolución, y las operaciones militares continúan desarrollándose como parte de una estrategia más amplia encabezada por Israel en coordinación con los Estados Unidos. La operación denominada 'León Rugiente' se presenta como un esfuerzo conjunto dirigido tanto a reducir las capacidades estratégicas del gobierno iraní, como a incentivar posibles cambios estructurales internos.

La muerte del ayatolá Jamenei representa un hecho de gran impacto para la República Islámica, dado su rol como máxima autoridad política y religiosa. Según consignó Europa Press, la vacancia en el liderazgo ha activado procedimientos internos en Irán para la designación de un nuevo líder supremo, aunque la incertidumbre sobre la seguridad de quien asuma esa posición se ha visto acentuada por las advertencias del gobierno israelí.

Europa Press informó que la situación en la región continúa siendo volátil, con amenazas explícitas sobre futuras acciones dirigidas contra quienes se ubiquen al frente del régimen iraní. Las autoridades israelíes han reiterado que mantendrán su postura ofensiva en coordinación con sus aliados internacionales hasta lograr sus objetivos estratégicos declarados.