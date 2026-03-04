Fenin destaca el compromiso de la industria de tecnología sanitaria con la sostenibilidad medioambiental

La sustitución de gases anestésicos contaminantes por alternativas más sostenibles en el ámbito sanitario ha sido una de las medidas presentadas como parte de un cambio hacia una “anestesia verde”, que se implementa en diferentes áreas hospitalarias con el objetivo de reducir la huella ambiental sin afectar la calidad asistencial. De acuerdo con la información publicada por la Fundación Fenin, expertos y responsables hospitalarios han analizado la importancia de integrar criterios ecológicos en la gestión sanitaria pública y en la colaboración con la industria de tecnología sanitaria para obtener resultados más eficientes y responsables.

Según relató la Fundación Fenin durante la jornada “Aportación de la Tecnología Sanitaria a la sostenibilidad medioambiental”, Raquel Navarro, gerente de la entidad, señaló que la industria de tecnología sanitaria mantiene un compromiso con la sostenibilidad ambiental desde la etapa de diseño de productos hasta la gestión final de los residuos generados, lo que implica un enfoque que abarca el ciclo de vida completo de las soluciones tecnológicas aplicadas en la salud. Navarro afirmó que “el sector de tecnología sanitaria puede y quiere ser vertebrador de este cambio”, subrayando que la adopción de prácticas sostenibles forma parte de las prioridades del sector.

En el evento, José Antonio Ortega, director gerente del Hospital Universitario Regional de Málaga, indicó que la sostenibilidad medioambiental representa una responsabilidad para la gestión de la sanidad pública, por encima de una simple opción o tendencia. Ortega describió la necesidad de que los hospitales garanticen la mejor atención posible mientras minimizan el impacto ambiental, integrando planes ecológicos no solo en la planificación estratégica sino también en la gestión continua de recursos y en la actividad clínica diaria. Para alcanzar estos estándares, enfatizó la importancia de una “colaboración con la industria de tecnología sanitaria” y la incorporación de criterios medioambientales en la compra pública de productos y servicios, los cuales, a su juicio, deben influir de manera efectiva en los procesos de decisión.

El medio Fenin detalló que directores y jefes de servicio argumentaron la relevancia de considerar la sostenibilidad en las decisiones sobre inversiones, logística hospitalaria y prácticas clínicas, siempre garantizando la satisfacción de las necesidades de profesionales y pacientes. En el debate sobre modelos de funcionamiento y gestión ambientalmente responsables, se citaron ejemplos como la modernización de sistemas de climatización, la instalación de paneles solares para reducir el consumo energético e iniciativas para una gestión adecuada de residuos en colaboración con entidades proveedoras.

En el ámbito clínico, la aplicación de nuevos protocolos en laboratorios y el cambio hacia sustancias menos nocivas en los procedimientos, junto con la consolidación de prácticas de “anestesia verde”, muestran un avance en la sostenibilidad sanitaria, tal como publicó Fenin. Para lograr un cambio duradero, los expertos consideraron que resulta esencial fomentar la implicación de las direcciones y gerencias hospitalarias, instaurar departamentos específicos encargados de sostenibilidad ambiental y establecer sistemas de medición normalizados para evaluar el impacto de cada iniciativa implementada.

Desde el Servicio Andaluz de Salud, Antonio Olivares, subdirector responsable del Área de Servicios y Gestión de Centros, sostuvo que la industria tecnológica sanitaria es un agente fundamental para la mejora del rendimiento ambiental de los hospitales. Según explicó Olivares, resulta imprescindible fortalecer la comunicación y los acuerdos entre los equipos de gestión de centros y la industria, con el fin de incorporar la innovación sostenible de modo efectivo en los procesos de atención y soporte.

Los participantes en la jornada, citados por la Fundación Fenin, destacaron que los procedimientos administrativos y la contratación pública evolucionan hacia una mayor normalización y ponderación de criterios medioambientales, a través de lo que se denomina “compra verde” dentro de los concursos para la adquisición de dispositivos y equipamientos hospitalarios. Aunque se han registrado avances notables en la consideración de la sostenibilidad dentro de las licitaciones, según mencionaron los expertos, aún persisten obstáculos y desigualdades a la hora de aplicar estos criterios en la contratación práctica.

El desafío señalado por los especialistas, según reportó Fenin, consiste en lograr que la valoración de criterios ambientales y los esfuerzos de innovación sostenible pesen de manera concreta y relevante en la adjudicación de contratos, permitiendo así que los avances en tecnologías sostenibles tengan una repercusión directa y significativa en la mejora global del sistema sanitario y en la reducción del impacto ambiental del sector.