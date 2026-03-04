El Tribunal de Cuentas Europeo pide mejorar la gestión de los fondos de la UE para seguridad nuclear

El informe reciente del Tribunal de Cuentas Europeo advierte sobre carencias de control en operaciones como el préstamo de 300 millones de euros dirigido a la modernización de sistemas de seguridad en centrales nucleares de Ucrania. Los auditores señalaron que la Comisión Europea permitió el seguimiento de esta ayuda a través de terceros, sin contar con garantías suficientes sobre el uso final de los recursos. Esta situación se enmarca en un contexto global donde la seguridad nuclear adquiere una relevancia añadida debido al envejecimiento de instalaciones y al crecimiento de la demanda energética. En la actualidad, existen 416 reactores nucleares operativos distribuidos en 31 países, y el 40% de estas instalaciones superan los 40 años de antigüedad, lo que incrementa el riesgo y la necesidad de mantener protocolos rigurosos de seguridad, según el reporte difundido por el Tribunal de Cuentas Europeo.

De acuerdo con la información publicada por el Tribunal de Cuentas Europeo, la Comisión Europea no cuenta con una estrategia integral y actualizada que oriente la cooperación internacional de la Unión Europea en materia de seguridad atómica. Esta falta de marco estratégico claro complica la coordinación entre los diferentes instrumentos disponibles y restringe la capacidad del bloque para garantizar un apoyo eficiente y bien dirigido, según los auditores. A pesar de las inversiones realizadas, los expertos subrayan que las deficiencias en la planificación y la supervisión han limitado la eficacia de las actuaciones comunitarias en terceros países. Entre los años 2014 y 2027, la Unión Europea destinó cerca de 600 millones de euros en subvenciones y 300 millones en préstamos para proyectos de este sector.

El medio Tribunal de Cuentas Europeo detalla que existen deficiencias en el proceso de selección de los proyectos beneficiados con estos fondos. Las propuestas presentadas por países socios de la UE no cuentan con un sistema de evaluación basado en criterios predefinidos, lo que dificulta la comparación y priorización objetiva de las iniciativas. Además, los responsables de la auditoría advierten sobre la presencia recurrente de retrasos y sobrecostes en varias actuaciones, especialmente en obras de construcción y rehabilitación de gran envergadura. Según los auditores, la complejidad técnica de algunos proyectos puede explicar ciertos incrementos presupuestarios, pero también identifican una financiación insuficiente y una falta de incentivos vinculados al rendimiento en algunos contratos gestionados por la Comisión.

El responsable de la auditoría y miembro del Tribunal, Marek Opiola, afirmó durante la presentación del informe: “Si algo tenemos claro acerca de la seguridad nuclear es que más vale prevenir que curar”. Sostuvo que la Unión Europea debe establecer una estrategia que guíe su acción internacional, asegurando una mejor selección y control de las inversiones. Los auditores advirtieron que dotar de mayor rigor y transparencia a la asignación y supervisión de recursos comunitarios es fundamental para proteger el interés general y mejorar los resultados de los programas de cooperación.

En el documento, el Tribunal subraya que la demanda global de energía nuclear y la antigüedad de numerosas instalaciones hacen imprescindible elevar los estándares de seguridad. La experiencia demuestra que las insuficiencias en la planificación y en la vigilancia de los fondos pueden tener consecuencias negativas tanto para la seguridad de las infraestructuras como para la protección de la población.

Frente a estas conclusiones, la Comisión Europea expresó al Tribunal de Cuentas Europeo que comparte la importancia de reforzar los sistemas de selección y seguimiento para los proyectos financiados bajo el paraguas de la cooperación internacional en seguridad nuclear. Según informó el mismo medio, el Ejecutivo comunitario declaró que “promover y mantener el más alto nivel de seguridad nuclear” fuera y dentro de sus fronteras sigue siendo una de sus “máximas prioridades”. Además, la Comisión mostró su disposición a tener en cuenta las recomendaciones y propuestas planteadas por la auditoría para futuras iniciativas y para el próximo marco financiero plurianual, en relación con los instrumentos dedicados a la seguridad nuclear y al desmantelamiento de instalaciones obsoletas.

Con este informe publicado, el Tribunal de Cuentas Europeo solicita que se avance hacia el diseño y aplicación de una estrategia europea global para la cooperación exterior en materia nuclear. Entre las recomendaciones figura el refuerzo de los criterios de evaluación, la mejora en la supervisión del uso de los fondos y el fortalecimiento del control directo en la ejecución de los recursos. Estas sugerencias apuntan a garantizar que la inversión europea en seguridad atómica produzca resultados más sólidos en la protección frente a riesgos asociados tanto a la antigüedad de los reactores como a las complejidades inherentes a las infraestructuras nucleares.

El Tribunal recuerda en su auditoría que la financiación europea ha desempeñado un papel relevante en la promoción de iniciativas concretas orientadas a mejorar la seguridad nuclear en países terceros. No obstante, la eficacia de estos programas se ve limitada en ausencia de un marco estratégico que permita evaluar globalmente el impacto y la eficacia de cada actuación financiada, reportó el Tribunal de Cuentas Europeo. La recomendación principal es desarrollar un plan detallado que integre las diferentes herramientas de financiación y actúe como guía para planificar, elegir y vigilar el progreso de los proyectos impulsados con recursos de la Unión.

La Comisión Europea, en respuesta a las sugerencias del Tribunal, reiteró que la seguridad nuclear es una de las prioridades de su política internacional, tanto en su entorno inmediato como en proyectos en terceros países. El organismo comunitario indicó su voluntad de incorporar los ajustes sugeridos y de revisar los instrumentos actuales de financiación y supervisión implementados por la Unión.

El informe presentado por el Tribunal de Cuentas Europeo reabre un debate sobre la capacidad de supervisión y control de los fondos públicos invertidos en sectores estratégicos y expone la complejidad de garantizar altos estándares de seguridad cuando se trata de infraestructuras nucleares en diferentes partes del mundo.