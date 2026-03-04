El Rey protagoniza una "cercana" visita a los usuarios de Aspace en Dos Hermanas: "Conoceros ha sido un regalo"

El interés por las terapias visuales y las herramientas de comunicación alternativas, utilizadas en el Centro Aspace Sevilla en Dos Hermanas, centró parte de la atención del Rey Felipe VI durante su visita, según declaró la presidenta de la entidad, Carmen Cuevas. Esta jornada, que reunió a usuarios, familias y profesionales, se enmarcó en el recorrido del monarca a las instalaciones dedicadas a la atención integral de personas con parálisis cerebral, y suscitó fuertes muestras de emoción entre los asistentes, quienes destacaron la implicación del equipo y el ambiente de la cita. La visita de Felipe VI, celebrada el 4 de marzo en la sede de Aspace Sevilla, constituyó el eje de la cobertura de El medio Europa Press, que consignó los detalles del evento y las impresiones transmitidas por los protagonistas.

Según publicó Europa Press, el monarca arribó alrededor del mediodía al centro, acompañado por miembros de la Casa Real y representantes institucionales, entre los que se encontraban el subdelegado del Gobierno en España, Francisco Toscano; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez. Al llegar, fue recibido por decenas de personas vinculadas a la entidad ‘Plena Inclusión Andalucía’, así como por usuarios y familias que aguardaban en las inmediaciones con banderas y tambores. El entorno del centro acogió así la visita en una jornada nublada, bajo la expectativa de quienes prepararon el recibimiento durante semanas tras la confirmación oficial.

Durante su recorrido por las distintas áreas del complejo, Felipe VI detuvo su interés en el trabajo diario con los usuarios y los recursos para la mejora de la comunicación, especialmente los dispositivos ópticos empleados por personas con discapacidad grave. En la Sala de Fisioterapia Infantil, el Rey compartió un momento con Fabio, un niño de cuatro años, participando junto a él en actividades orientadas a la estimulación de la psicomotricidad. Según relató Europa Press, tanto los usuarios del centro como los familiares expresaron su entusiasmo ante la cercanía del monarca, quien ha manifestado que “conoceros ha sido un regalo”.

La visita contempló también una parada en la Sala Piscina, donde Pablo, de seis años, realizó ejercicios en el agua guiado por profesionales. Tal como explicó al medio la fisioterapeuta María, las propiedades del agua permiten una mayor movilidad a los usuarios, facilitando actividades físicas en condiciones de menor gravedad. Europa Press detalla que el centro cuenta con varios espacios adaptados a necesidades diversas, brindando atención diaria a más de 300 personas, incluyendo un centro de día, otro especializado en atención infantil temprana y una residencia destinada a quienes presentan mayor dependencia.

La preparación de la jornada fue fruto de un trabajo coordinado entre el equipo profesional y las familias, quienes organizaron actividades especiales y adaptaron espacios para la ocasión. La presidenta de Aspace Sevilla declaró a Europa Press que la invitación real resultó inicialmente inesperada, hasta que la confirmación llevó a intensificar los preparativos. Se planificaron eventos como la representación de un espectáculo de danza junto con la compañía ‘Danza Mobile’, en la que participaron tanto usuarios como profesionales, aportando un momento relevante del programa que atrajo la atención del monarca y de los asistentes al taller de baile.

Al término de la visita, más de cien personas, entre ellas trabajadores, familias, usuarios y directivos del centro, se reunieron para una fotografía grupal que selló la jornada. Europa Press reportó que el Rey recibió un azulejo con el logotipo de Aspace y varios marcapáginas realizados artesanalmente por beneficiarios, aunque Felipe VI señaló en sus palabras que “el mayor regalo ha sido poder conoceros a vosotros. El trabajo que hacéis y a las personas que os ayudan. Conocer algo más vuestro día a día”. Posteriormente, firmó el Libro de Honor de la entidad antes de despedirse del grupo que dio cierre a la jornada.

La visita del monarca al centro Aspace Sevilla puso en perspectiva la labor fundamental realizada por los profesionales y puso foco en herramientas que facilitan la comunicación de personas con parálisis cerebral. Europa Press recogió el contexto de la organización, que integra atención sanitaria, residencia especializada y programas de inclusión, así como la experiencia de los asistentes, quienes analizaron la importancia de contar con el apoyo institucional y la visibilidad que eventos de este tipo otorgan a sus proyectos. La emoción de los asistentes, el papel activo de las familias y la implicación de los profesionales marcaron el contenido de la jornada, que concluyó entre muestras de agradecimiento y reconocimiento a la labor desarrollada en el centro.