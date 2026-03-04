(Crónica) El Arsenal vuelve a depender de sí mismo para ganar la Premier

La diferencia de puntos entre el Arsenal y el Manchester City se amplió a siete unidades luego de la jornada 29, debido a la victoria del equipo londinense frente al Brighton y al empate del conjunto dirigido por Pep Guardiola ante el Nottingham Forest. Según informó Europa Press, el Arsenal se impuso 0-1 en su visita al sur de Inglaterra, lo que permite al equipo de Mikel Arteta mantener el liderato con 67 puntos y depender únicamente de su desempeño para conquistar la Premier League, algo que no logra desde hace 22 años.

De acuerdo con Europa Press, el tanto decisivo llegó a los siete minutos del partido por intermedio de Bukayo Saka, quien aprovechó una oportunidad para marcar y darle la victoria al conjunto ‘gunner’. La afición visitante celebró no solo el triunfo, sino también los resultados que llegaban desde Manchester. El City, principal perseguidor del Arsenal en la clasificación, perdió la posibilidad de depender de sí mismo tras igualar 2-2 con un Nottingham Forest que salió de los puestos de descenso luego de este resultado.

Durante el partido jugado en el Etihad Stadium, el equipo de Guardiola tomó ventaja en dos ocasiones, primero con un gol de Antoine Semenyo y luego con el tanto del español Rodrigo. No obstante, el Nottingham Forest igualó el marcador tras un taconazo de Morgan Gibbs-White y un remate de Elliot Anderson. El City tuvo la oportunidad de llevarse la victoria en la última jugada, cuando el disparo de Savinho fue despejado en la línea por Murillo, evitando así la remontada y generando desilusión entre los seguidores del club celeste, consignó Europa Press.

La pelea por los puestos de Liga de Campeones también presentó novedades relevantes en esta jornada. El Chelsea sumó 48 puntos tras vencer 1-4 al Aston Villa, que permanece con 51 puntos y atraviesa un momento complicado bajo la dirección de Unai Emery. El medio Europa Press informó que Joao Pedro fue la figura del encuentro al anotar tres de los goles del conjunto londinense, lo que consolidó la goleada y el avance de los ‘blues’ en la tabla de posiciones.

El Manchester United, por su parte, también cuenta con 51 puntos pero esta vez sufrió una derrota frente al Newcastle por 2-1. El gol decisivo llegó en el minuto 90 gracias a William Osula del equipo local, según documentó Europa Press. Durante el segundo tiempo, el United jugó en superioridad numérica a raíz de la expulsión de Jacob Ramsey por doble amonestación derivada de una simulación de penalti, lo que generó polémica entre los presentes. En la primera mitad, Anthony Gordon y Casemiro habían anotado para mantener el empate provisional.

Liverpool, que también suma 48 puntos, cayó sorpresivamente el martes frente al Wolverhampton, añadió Europa Press. Esta derrota complica su situación en la zona alta de la clasificación y altera la lucha por el acceso a la Liga de Campeones. Los resultados de la fecha reflejan movimientos significativos en la tabla, con un Arsenal que ahora mira con mayor optimismo la posibilidad de recuperar el título tras más de dos décadas de espera.

La jornada dejó como consecuencia un incremento en la tensión de la parte alta de la tabla y una redefinición de los puestos europeos, especialmente después del tropiezo del Manchester City y los tropiezos de otros aspirantes. Según detalló Europa Press, tanto Chelsea como Newcastle y Wolves aprovecharon sus oportunidades para escalar posiciones, mientras que Villa y United enfrentan desafíos para mantener su lugar entre los primeros clasificados. El desarrollo del campeonato presenta escenarios abiertos y un final de temporada donde la distancia obtenida por el Arsenal representa una ventaja, pero no una garantía, dada la cantidad de partidos pendientes y los constantes cambios que ofrece la Premier League jornada tras jornada.