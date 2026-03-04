CNMC pide reforzar la seguridad jurídica de la normativa de gestión de residuos de toallitas húmedas y globos de un uso

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha enfatizado la necesidad de fijar plazos concretos para la emisión del informe de la Comisión de Coordinación, en el contexto de la regulación de residuos de toallitas húmedas y globos de un solo uso. Según informó la CNMC, esta medida busca reforzar tanto la seguridad jurídica como la agilidad administrativa en el proceso de aplicación del futuro Real Decreto. La propuesta llega tras su revisión del Proyecto de Real Decreto (PRD) enviado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuyo objetivo es regular la gestión de estos residuos para reducir su impacto ambiental.

De acuerdo con el análisis divulgado, el borrador normativo establece un nuevo marco regulatorio destinado a prevenir y a mejorar el tratamiento de los residuos derivados de las toallitas húmedas y globos de uso único. El texto legal plantea la implantación de la responsabilidad ampliada del productor y promueve una coordinación más efectiva entre administraciones públicas y diversos actores implicados. La CNMC, según detalló en su informe, se pronunció a favor del enfoque general del proyecto y calificó de positiva su valoración, aunque identificó puntos susceptibles de mejora en términos de promoción de la competencia y el respeto a los principios de buena regulación.

El medio recogió que la CNMC recomendó, además del establecimiento de plazos, una revisión sobre los umbrales que obligan a los productores a elaborar planes de prevención y ecodiseño. Planteó que se debe aportar una justificación clara para esos niveles de exigencia y estudiar la posibilidad de que dichos umbrales se actualicen con menor frecuencia, a fin de evitar cargas administrativas innecesarias. En sintonía con estos objetivos, la entidad sugiere introducir un modelo de convenio tipo, que podría ser consensuado entre las partes involucradas. Esta medida permitiría homogeneizar las negociaciones entre operadores de residuos y las administraciones públicas, reduciendo la incertidumbre y favoreciendo la transparencia en la gestión.

El informe presentado por la CNMC subraya la importancia de fortalecer la seguridad jurídica en todos los procesos relacionados con la gestión de residuos de toallitas húmedas y globos, aspectos que han generado preocupación por su impacto ambiental y dificultad para su eliminación. La futura norma, según consignó la CNMC, pretende establecer obligaciones más claras para fabricantes, distribuidores y gestores, así como intensificar la colaboración institucional con el objetivo de garantizar una mayor eficacia y claridad en la aplicación de la ley.

El texto normativo atribuye la responsabilidad ampliada del productor, lo que significa que las empresas responsables de la puesta en el mercado de estos productos deberán asumir también la gestión eficiente de los residuos, tanto en el ámbito de su recogida como en el de su tratamiento posterior. Tal como publicó la CNMC, el proyecto de Real Decreto pretende situar a España en cumplimiento con las directivas europeas en la materia y responder a la creciente preocupación social por el volumen de residuos plásticos de un solo uso.

La CNMC recordó en su informe que su función es consultiva y puede ser requerida no solo por el Gobierno central y ministerios, sino también por cámaras legislativas, administraciones autonómicas y locales, colegios profesionales, cámaras de comercio y diversas organizaciones empresariales y de consumidores. Esta posibilidad consultiva, según destacó la CNMC, le otorga un papel relevante en la promoción de la competencia y en la ayuda a la redacción de normas que mejoren el funcionamiento del mercado sin restar eficiencia regulatoria.

El informe elaborado tras petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico fue emitido en el contexto de la elaboración de un marco legal destinado a frenar los efectos negativos sobre el entorno derivados del desecho inadecuado de toallitas húmedas y globos. La CNMC aconseja que cualquier norma relacionada con la responsabilidad del productor y con los procesos de prevención y ecodiseño se acompañe de explicaciones detalladas que faciliten tanto la interpretación jurídica como la aplicación práctica para los agentes implicados.

En conclusión, la CNMC valora positivamente la normativa propuesta para reducir el impacto ambiental de los productos descartables, aunque insiste en la necesidad de mejorar la transparencia, homogeneidad y seguridad jurídica mediante procesos bien definidos, coordinación efectiva y obligaciones claras, según enfatizó en su informe sobre el actual borrador del Real Decreto.