Bolivia se retira del Grupo de La Haya que promueve acciones contra Israel por su ofensiva militar en Gaza

El Gobierno de Bolivia ha anunciado este miércoles su salida del denominado Grupo de La Haya, que promueve acciones contra la agresión militar de Israel sobre la Franja de Gaza, bajo el argumento de que "las responsabilidades internacionales" deben abordarse a través de mecanismos establecidos en la ONU.

"El Gobierno boliviano ha decidido retirar su participación en el denominado 'Grupo de La Haya', instancia de carácter informal orientada a abordar determinadas cuestiones de la agenda internacional", informa la cartera de Asuntos Exteriores.

"Bolivia reafirma su compromiso histórico con el Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y el fortalecimiento del sistema multilateral, principios que orientan la acción exterior del país", ha remarcado el Ministerio de Exteriores.

La decisión de Bolivia, aplaudida ya por Israel, se da en paralelo a la salida también de este foro en las últimas horas de Honduras para, según dijo, poder ejercer una política exterior "soberana, autónoma y equilibrada", a fin de evitar que su adhesión al bloque "pueda comprometer la independencia de criterio".

El Grupo de La Haya fue creado en 2025 para respaldar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que estableció medidas cautelares contra Israel por cometer un posible genocidio en la Franja de Gaza y aboga por imponer sanciones internacionales y el arresto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Déspues de ambas salidas, el bloque queda conformado por Belice, Chile, Colombia, Cuba, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica.

