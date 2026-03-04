Arranca la 45 edición de ARCO: "El arte que tenemos es del presente y aporta esa idea de esperanza y posibilidad"

La sala Guest Lounge de la feria ARCO, construida íntegramente con madera recuperada de bosques incendiados, ha servido como escenario simbólico para las primeras declaraciones sobre el carácter y dirección de la edición 45 de esta cita internacional de arte en Madrid. Según informó Europa Press, el espacio, erigido sobre cicatrices ecológicas recientes, remite a la idea de reconstrucción y esperanza que, de acuerdo con la directora de ARCOMadrid, Maribel López, impregna el encuentro de este año. López abrió oficialmente la feria en el recinto IFEMA, destacando que las obras expuestas constituyen un reflejo del presente y transmiten perspectiva de futuro para el sector.

En diálogo con la prensa, Maribel López afirmo que "el arte que hay aquí es un arte del presente, es un arte que los coleccionistas compran por pasión. El arte aporta esa idea de esperanza y de posibilidad". Como consignó Europa Press, la directora subrayó que la muestra, que desembarca en Madrid con motivo de los 45 años del nacimiento de ARCO, cuenta con la participación de 211 galerías procedentes de 30 países. Esta cifra muestra una ligera disminución frente a la del año anterior, ya que la edición previa reunió a tres galerías y seis países más. Entre las galerías presentes, 175 integran el Programa General, mientras que las secciones comisariadas incluyen 17 en 'ARCO2045: el futuro, por ahora', 19 en Opening. Nuevas Galerías y 12 en Perfiles. Arte latinoamericano, según detalló el medio.

Para resaltar la trayectoria de la feria, López recordó ante los asistentes que este aniversario se celebra con una “historia larga, que trabajamos para que se mantenga muy viva, para que el interés vuestro, de todos los visitantes, coleccionistas y de todas las personas se vea bien alimentado por los contenidos que trabajamos durante todo el año”. Destacó que, durante la primera jornada, a las 12:45 horas, galeristas y artistas españoles planeaban realizar una fotografía con una pancarta en protesta contra el IVA cultural, aunque aclaró que ARCO como institución no participaría en esa acción reivindicativa.

De acuerdo con Europa Press, en la sala Guest Lounge, López mencionó que cada presentación de los stands tiene un componente de novedad porque “cada obra al lado de cada otra es la novedad. Cada galería piensa con sus artistas cómo va a presentar los stands, eso es lo más increíble que aquí ocurre”. Indicó que la variedad de propuestas artísticas, que abarca desde las vanguardias hasta los creadores más jóvenes, permite ofrecer un panorama diverso de situaciones y temáticas globales.

Una de las piezas que ha captado el interés de los asistentes es “Pan, trabajo, libertad”, obra de la artista afgana Kubra Khademi. Según detalló Europa Press, la autora ha pintado desnudas a conocidas líderes políticas mundiales como Usula Von der Leyen, Angela Merkel, Hillary Clinton y Kamala Harris. Consultada al respecto, López descartó que se trate de una pieza polémica, aunque reconoció que todavía no había tenido la oportunidad de verla de primera mano.

Los curadores de las principales secciones de la feria han acompañado a la directora durante la apertura, perfilando cada uno las especificidades de sus propuestas. Sobre la exposición central, el proyecto ‘ARCO2045: el futuro, por ahora’, el curador José Luis Blondet explicó que se trata de “una sola exposición que sucede en dos lugares de manera simultánea”. Blondet señaló que tanto él como su compañera Magali Arriola recibieron total autonomía para seleccionar artistas y galerías, y que la invitación a reflexionar sobre el futuro de ARCO supuso un desafío que les llevó a explorar el concepto de “déjà vu”, con el objetivo de hacer sentir al público la experiencia de asistir a algo novedoso aunque parezca familiar.

En lo referido a la sección Perfiles. Arte Latinoamericano, que agrupa once galerías, el curador Jose Esparza apuntó que se entregó un espacio singular a aquellos proyectos que muestran prácticas individuales a través de la presentación de un único artista por galería. Explicó que esta modalidad permite una comprensión más exhaustiva de las prácticas artísticas seleccionadas y de los discursos sociales que las atraviesan.

Por el lado de Opening. Nuevas galerías, la sección dedicada a espacios con menos de ocho años de existencia, los curadores Rafa Barber y Anissa Touati expresaron que las 19 galerías participantes asumen un esfuerzo considerable, ya que llegan sin garantías sobre el perfil del público o del resultado comercial. Según recogió Europa Press, Touati mencionó que la valentía de estos espacios se evidencia en la singularidad de los proyectos presentados, y Barber expresó que algunos de estos proyectos serían difíciles de encontrar en otras secciones de la feria.

Durante la cita, los visitantes tienen acceso a una amplia gama de obras representativas de tendencias diversas, con participación tanto de instituciones consolidadas como de galerías emergentes. Según publicó Europa Press, la programación destaca la multiplicidad de voces, estilos y disciplinas, subrayando la intención de la organización de mantener la feria en sintonía con los temas y preocupaciones de la actualidad artística global.

El programa general de la feria integra propuestas históricas y contemporáneas, permitiendo a quienes asisten encontrar tanto referentes de vanguardias consolidadas como nuevas expresiones. En las secciones comisariadas, la exploración de contextos como el latinoamericano pone en primer plano el papel de las geografías y dinámicas culturales específicas en la escena internacional. Según el balance presentado por Europa Press, la edición 45 de ARCO Madrid transcurre bajo el signo de la afiliación global y la reivindicación sectorial, en una mezcla de pasado y futuro que busca recomponer el diálogo entre tradición, experimentación y conciencia social dentro del ámbito artístico.