Actores del INAEM denuncian nuevos retrasos en el pago de sueldos y advierten con acciones si no se resuelve

El colectivo de intérpretes vinculados al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha mostrado su descontento por la reciente presentación de un nuevo plan de renovación del organismo, el cual, según consignó Europa Press, no ha sido sometido a consulta con los sindicatos de actores y actrices. Esta situación ha generado incertidumbre entre los trabajadores, que desconocen si dicho plan ofrece soluciones a las irregularidades salariales que, según sus denuncias, afectan recurrentemente a su sector. Además, la Unión de Actores y Actrices señaló en una carta dirigida a la dirección del INAEM que permanece sin resolverse la cuestión del pago pendiente correspondiente al salario devengado entre el 15 y el 31 de diciembre.

De acuerdo con la información divulgada por Europa Press, los actores afiliados a todas las unidades de producción gestionadas por el INAEM mantienen la denuncia del impago de parte de sus emolumentos de diciembre, cuya totalidad, subrayan, aún no han percibido. La organización sindical explicó que la falta de regularidad en las transferencias salariales es un problema persistente, que no solo afecta este pago en particular, sino que se repite en todas las nóminas emitidas por la administración para los intérpretes.

La situación, explicaron los trabajadores en la carta, se acentúa gravemente en las primeras semanas del año, afectando la disponibilidad de ingresos necesarios para afrontar gastos básicos como alquileres y otras necesidades esenciales. Según publicó Europa Press, los actores y actrices afirman en su declaración que “es un retraso que se produce en todas y cada una de las nóminas que los intérpretes generan con su trabajo para la administración, pero que al inicio del año se agrava, poniendo en riesgo real el pago de alquileres y medios de vida de quienes como trabajadores dependen de este ingreso para su supervivencia”.

Diversas fuentes del colectivo apuntan a que estas demoras no son un hecho aislado. Según mencionó Europa Press, los retrasos salariales figuran como una problemática arrastrada desde hace más de una década, cruzando distintas legislaturas y administraciones independientemente de su color político. Los trabajadores consideran que la continuidad del problema demuestra la falta de una intervención efectiva por parte del Ministerio de Cultura, instancia que anteriormente atribuyó la situación a supuestos inconvenientes en la gestión administrativa. No obstante, los afectados expresaron su decepción por la inexistencia de medidas concretas encaminadas a revertir el retraso.

La carta de la Unión de Actores y Actrices dirigida al INAEM reproduce el malestar general por lo que consideran una “falta absoluta de respeto al trabajo actoral”. En el escrito, el colectivo reclama explicaciones sobre las causas de la demora y exige la implementación inmediata de un plan de acción que permita corregir esta “irregularidad manifiesta”. Además, advierten que solo aceptarán propuestas que supongan una solución definitiva al problema salarial.

Entre las demandas expuestas por el sindicato también figura la denuncia sobre la ausencia de procesos públicos en la selección de elencos, lo que, en su criterio, limita la transparencia y viola principios laborales fundamentales. Según remarcó Europa Press, la organización pide la garantía del principio de mérito y capacidad en la selección de todo el personal en la administración pública, en un intento de que estas contrataciones respondan a criterios objetivos.

En su mensaje final, los actores manifiestan que no contemplarán ningún escenario que no contemple el pago inmediato de sus salarios y emplazan a la dirección del INAEM a proporcionar explicaciones satisfactorias sobre la situación. Europa Press reflejó en su cobertura la instrucción del comunicado, en el cual los intérpretes sostienen que “no admitiremos más que un plan de acción para que este sea el último año de esta irregularidad”. Finalmente, el colectivo ha dejado claro que, de persistir la situación, la Unión de Actores y Actrices se verá legitimada para “promover todas las acciones que estén en su mano para resolver este problema”, brindando así un respaldo sindical explícito a las medidas de presión que puedan desplegar quienes trabajan en el sector dependiente del INAEM.