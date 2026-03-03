ZTE lanza la serie de 'smartphones' con diseño 'gaming' nubia Neo 5 para los jugadores más jóvenes

ZTE ha lanzado la nueva serie de 'smartphones' con diseño 'gaming' nubia Neo 5, compuesta por los modelos Neo 5 GT y nubia Neo 5, con los que busca ofrecer una experiencia de juego "profesional" a los jugadores más jóvenes.

El lanzamiento se ha producido en el marco de la feria tecnológica Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona desde el 2 hasta el 5 de marzo, en la que el fabricante chino ha presentado sus últimas novedades, entre las que destacan los últimos dispositivos impulsados por inteligencia artificial (IA).

Los modelos de la gama nubia Neo 5 incluyen capacidades avanzadas como refrigeración profesional, gatillos ultrarrápidos, batería de larga duración, la tecnología 'Cold-Core Trinity' y el asistente inteligente 'AI Copilot Demi 2.0'.

Más allá de las capacidades 'gaming' los dispositivos nubia neo 5 incorporan triple cámara trasera con IA de 50 MP y cámara frontal de 16 MP, funciones de inteligencia artificial para traducción, de generación de imagen y texto, de alerta ante estafas y AI Memory, enfocadas a la productividad y las tareas cotidianas de los usuarios.

El lanzamiento de la serie nubia Neo 5 se llevará a cabo de forma progresiva, de tal forma que ya está disponible en el Sudeste asiático, mientras que para Europa se retrasará al mes de abril. Respecto a los precios, ZTE ha indicado que el nubia Neo 5 GT 5G tendrá un coste de 399 euros, mientras que el modelo nubia Neo 5 5G tendrá un precio que parte de los 299 euros.

NUBIA NEO 5 GT

El 'smartphone' nubia Neo 5 GT ofrece una solución al problema de sobrecalentamiento gracias a su combinación de refrigeración activa de 29,508 mm cuadrados de superficie y un 'hardware' de alto rendimiento pensado para estabilizar las tasas de fotogramas por segundo durante toda la experiencia de juego. Está equipado con un ventilador y su sistema continuo de flujo dirige el aire fresco directamente a la CPU y la batería.

El dispositivo integra la tecnología 'Cold-Core Trinity', con una arquitecura eficiente potenciada por el procesador MediaTek D7400 de 4 nm, con memoria dinámica LPDDR Max de 6400 Mbps, gestionada por NeoTurbo Engine. Además, su antena 'gaming' de 360° asegura una conexión estable desde cualquier posición.

Por otra parte, el nuevo nubia Neo 5 GT incorpora los gatillos Neo Triggers 5.0 de 550 Hz, que mejoran la experiencia de juego con una latencia inferior a 5,5 ms y una velocidad táctil instantánea de 3.049 Hz. Mientras, el algoritmo Magic Touch 3.0 mantiene la sensibilidad de la pantalla incluso en condiciones de humedad o sudor.

Su pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas y resolución 1,5K con tasa de refresco de 144Hz proporciona a los jugadores imágenes de alta definición, garantizando su visibilidad bajo la luz solar gracias a su brillo máximo de 4.500 nits. Además integra con la función 'Eye Care', que reduce la fatiga ocular durante partidas prolongadas.

El dispositivo tiene equipada una batería de doble celda de 6.210 mAh y carga rápida de hasta 45W, con un modo extremo del 5 por ciento que permite hasta 23 minutos adicionales de juego o 29 horas en espera.

Respecto a su diseño, el nubia Neo 5 GT cuenta con una parte trasera totalmente plana para un agarre más estable, altavoces estéreo duales con DTS:X Ultra, motor lineal X-Axis e iluminación trasera 'Eagle Eye' (diseño que emula un ojo de águila) y luces LED personalizables también en el ventilador.

GAMA REDMAGIC

Además del lanzamiento de los nubia Neo 5 GT, ZTE ha presentado el nuevo modelo Redmagic 11 Pro, que está potenciado con el procesador Snapdragon 8 Elite 5 Gen.

Se trata del primer modelo de la serie Redmagic en integrar una batería de 7.500mAh con una carga inalámbrica de 80W y una carga rápida de 80W también. Tiene cámaras duales de 50MP y una frontal de 16MP. Además, incorpora funciones mejoradas de IA generativa.