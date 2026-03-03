Un grupo de bancos mexicanos venden el 68% de Buró de Crédito a TransUnion por 570 millones de euros

Grupo Financiero Banorte confirmó que en su comunicado sobre la venta, la participación en Dun & Bradstreet, que corresponde al área comercial de Buró de Crédito, queda fuera del acuerdo alcanzado con la firma estadounidense TransUnion. Según consignó el medio, TransUnion accede ahora a casi la totalidad del segmento enfocado en usuarios particulares, mientras los bancos mexicanos dejan de tener presencia en esta unidad. La noticia principal, reportada por TransUnion a través de un comunicado, destaca la adquisición de un 68% adicional de Buró de Crédito a bancos mexicanos, otorgando a TransUnion el control de un 94% de la entidad, considerada la mayor oficina de información crediticia en México.

De acuerdo con la información de TransUnion, la operación alcanzó un valor de 11.400 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 570 millones de euros. La transacción implica la venta por parte de cinco entidades financieras mexicanas: Grupo Financiero Banorte, BBVA México, Santander México, HSBC y Scotiabank. Estas instituciones ceden sus participaciones en TransUnion México —correspondiente al segmento de personas físicas de Buró de Crédito— al grupo estadounidense, que refuerza con esta maniobra su presencia en el mercado mexicano y sus capacidades en el sector de análisis crediticio.

Según publicó TransUnion, la empresa planea operar lo adquirido bajo la marca Buró de Crédito, teniendo como objetivo introducir nuevas ofertas personalizadas para el mercado nacional. La compañía estadounidense anunció que estas soluciones estarán cimentadas en un sistema conectado de autenticación del consumidor, lo cual permitirá una identificación rápida y confiable de los clientes mexicanos. Tal como detalló TransUnion en el comunicado, la estrategia incluye inversiones enfocadas en ampliar los servicios y la seguridad en la gestión de identidades, un aspecto que consideran clave para la evolución del sector.

El medio especificó que esta adquisición, anunciada por primera vez hace un año, se financió combinando recursos provenientes de la línea de crédito rotativa de TransUnion y efectivo disponible. La compañía también prevé que la operación tendrá un impacto levemente positivo en sus beneficios por acción diluido ajustado durante el primer año de integración, según indica en sus comunicaciones para inversores.

TransUnion señaló igualmente que el entorno de las agencias de información crediticia en México presenta amplias posibilidades de expansión para el grupo en sus líneas clásicas de negocio, pero también en nuevos sectores asociados a tecnologías financieras y seguros. La empresa sostiene un posicionamiento global de liderazgo en estos segmentos y busca aprovechar esa experiencia para diversificar y fortalecer los servicios que ofrecerá en el mercado mexicano.

De acuerdo con la información publicada por TransUnion, con la consolidación de esta operación la empresa se convierte en la mayor oficina de crédito en América Latina. El grupo espera reforzar su presencia regional y afianzar una estrategia centrada en la adaptación de productos a las condiciones locales, aprovechando el tamaño y las necesidades del mercado mexicano. Las áreas de fintech y seguros figuran entre los sectores prioritarios para el desarrollo de nuevos productos y soluciones.

Por otra parte, según consignó el medio, la asesoría financiera para TransUnion durante esta operación estuvo a cargo de BofA Securities, mientras que la firma White & Case ejerció como asesor legal. El proceso de adquisición implicó negociaciones con los cinco principales bancos implicados, quienes a partir de este acuerdo dejan de tener intervención en la estructura accionaria del Buró de Crédito para particulares.

En el comunicado, TransUnion enfatizó la importancia de adaptar sus herramientas de verificación de identidad para el público mexicano y desarrollar propuestas ajustadas a las demandas de los usuarios. Este enfoque responde a tendencias presentes en otros mercados donde la compañía opera, con énfasis en la protección de datos personales y la agilidad en los procesos de consulta y otorgamiento de créditos.

De acuerdo con información oficial, el brazo comercial de Buró de Crédito, vinculado a Dun & Bradstreet, continuará fuera del control de TransUnion tras este acuerdo, a diferencia del segmento de particulares que ahora pasa bajo el dominio casi total del grupo estadounidense. El ajuste en el accionariado permitirá a TransUnion diseñar políticas, estrategias de innovación y nuevos servicios desde una posición dominante, alineando sus operaciones en México a sus estándares internacionales de gestión de información crediticia.