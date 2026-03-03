Un estudio señala que 9 de cada 10 adultos españoles no tienen el IMC documentado en su historia clínica

El 89,7 por ciento de los adultos españoles no tiene incluido en su historial clínico su índice de masa corporal (IMC), según el estudio 'Evaluación nacional en vida real del impacto económico de la obesidad en el sistema sanitario español (ECC-OS)', promovido por la compañía médica Lilly, que explora el registro de la obesidad en Atención Primaria.

La investigación también evidencia que sólo la mitad de las personas (54,3%) con un IMC de obesidad (IMC mayor o igual a 30 kg/m2) incluido en su historial tienen un diagnóstico formal de obesidad, lo que supone un infradiagnóstico de la enfermedad, que dificulta su seguimiento y prevención de las complicaciones asociadas. De hecho, de estos registros, la mitad ya incluyen otras enfermedades como hipertensión arterial (49,7%), dislipidemia (47%) o diabetes (24,6%).

"La obesidad es una enfermedad crónica asociada a más de 200 complicaciones de salud", señala Gabriel Cuatrecasas, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coautor del estudio. "Su correcta identificación y registro en la historia clínica constituye el primer paso para abordarla de forma estructurada, facilitar un diagnóstico precoz y prevenir el desarrollo de patologías asociadas. Las diferencias observadas entre comunidades autónomas reflejan un importante infrarregistro que pone de relieve la necesidad de mejorar su reconocimiento clínico, especialmente considerando la elevada carga asistencial y el impacto económico que conlleva", ha detallado.

Por otra parte, algo más de 3 millones de personas tienen incluido este código diagnóstico de obesidad (3.285.946), lo que equivale al 9,6 por ciento de la población adulta en la base de datos. Esta cifra supone aproximadamente la mitad de los casos estimados por los diferentes estudios de prevalencia de la obesidad (como ENE-COVID o el estudio ENPE), lo que evidencia un claro infradiagnóstico.

Además, el análisis de los datos constata que ese 9,6 por ciento de pacientes de Atención Primaria generó el 17,1 por ciento del total de los costes de Atención Primaria derivado de visitas a atención primaria y derivaciones a otro especialista.

Así, en 2022, el coste anual en Atención Primaria fue de 1.656 euro/persona con diagnóstico de obesidad, frente a 851 euro/persona sin diagnóstico. Además, se registraron cerca de 16.000 hospitalizaciones en las personas con obesidad, con un coste de 79,8 millones de euros.

"En este sentido, documentar la obesidad podría ser el primer paso para asignar eficazmente los recursos y hacer una valoración más precisa de los costes sanitarios respecto a esta patología", señalan los autores del estudio.

'LO QUE TU IMC DICE DE TI'

El IMC y la medición del perímetro de la cintura es una de las medidas indirectas más utilizadas para identificar el exceso de peso y es capaz de reflejar la adiposidad en una mayoría de los casos. Se trata de un valor que se calcula tomando como referencia el peso y la altura del paciente, convirtiéndose en una forma rápida de detección de sobrepeso y en una herramienta fundamental para la prevención desde la atención primaria.

Por esta razón y, coincidiendo con el Día Mundial de la obesidad, la compañía médica Lilly ha lanzado la campaña 'Lo que tu IMC dice de ti', una iniciativa para recordar la importancia de prevenir la obesidad y las complicaciones asociadas a la obesidad antes de que aparezcan.

"La medida del IMC, así como otras mediciones sencillas como la relación entre el perímetro de la cintura y la altura, es un primer paso de concienciación con una medida fácil de obtener. Estas mediciones proporcionan información tanto al profesional sanitario, como al paciente, para poder iniciar un diagnóstico preciso de la obesidad y tomar las medidas necesarias acordes al estado de salud actual de cada persona", ha finalizado Irene Romera, directora médica de la Unidad Cardiometabólica de Lilly en España.