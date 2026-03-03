El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo ante el Congreso que las acciones militares contra Irán iniciadas el pasado sábado respondieron a la convicción de que una operación israelí sobre territorio iraní desencadenaría un ataque directo sobre fuerzas estadounidenses. Durante su intervención en el Capitolio, Rubio relató que las decisiones del gobierno buscaban evitar el aumento de bajas entre soldados estadounidenses, a la luz de los planes israelíes y la esperada reacción iraní. Según informó la agencia noticiosa, el jefe de la diplomacia estadounidense expuso que el presidente Donald Trump ordenó la ofensiva precisamente para anticipar una escalada militar que, de otro modo, habría puesto en mayor riesgo al personal norteamericano desplegado en la región.

Rubio argumentó ante los legisladores que era evidente la disposición de Irán a responder con fuerza en caso de recibir ataques, ya fueran estos de Estados Unidos, Israel u otros actores. "Estaba clarísimo que si Irán era atacado por cualquiera --Estados Unidos, Israel o cualquiera-- iban a responder, y responderían contra Estados Unidos", aseguró Rubio según publicó el medio al finalizar el encuentro con los congresistas. El funcionario añadió que las autoridades estadounidenses tenían certeza de que Israel planeaba lanzar una acción militar, lo que desembocaría en un ataque inmediato contra contingentes norteamericanos. Frente a ese panorama, Rubio remarcó la necesidad de golpear en primera instancia para reducir el riesgo de mayores bajas y daños en filas estadounidenses.

De acuerdo con lo detallado por el medio, Rubio defendió la decisión de Trump ante el Congreso, argumentando que el ataque preventivo buscó proteger la vida de soldados estadounidenses desplegados en Medio Oriente. "Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses. Y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos", añadió el secretario de Estado. Además, Rubio sostuvo que Trump tomó una medida adecuada al anticiparse a una escalada, al punto de señalar: "Todos estaríamos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso, que sufriríamos más bajas y quizás incluso más muertos", si no se hubiera actuado con anticipación.

El reporte del medio consigna que la sesión informativa encabezada por Rubio en el Congreso se produjo tras una ola de bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel que causaron al menos 550 muertes en Irán, según cifras publicadas por la Media Luna Roja iraní. La operación militar ha sido objeto de un intenso debate, en medio de una escalada de tensión entre Washington, Tel Aviv y Teherán.

Frente a las declaraciones del secretario de Estado, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se expresó en la red social X, donde sostuvo que "Rubio admitió lo que todos sabíamos: Estados Unidos ha entrado en una guerra por elección en nombre de Israel". El funcionario iraní también desestimó la existencia de la supuesta "amenaza" iraní aducida por la Casa Blanca y manifestó que tanto las bajas estadounidenses como iraníes son "responsabilidad de los partidarios de 'Israel primero'". Con esta frase, Araqchi hizo un señalamiento directo al eslogan repetido por el presidente Trump de "América primero", dejando en claro el rechazo de Teherán a la justificación presentada por Washington.

La cobertura del medio subraya que las explicaciones de Rubio en el Capitolio se inscriben en un contexto en el que Estados Unidos argumenta su intervención militar como un mecanismo de prevención y protección ante eventuales represalias, mientras que Irán sostiene que la verdadera motivación reside en el respaldo norteamericano a la política israelí en la región.

Los hechos informados generan nuevas interrogantes sobre la evolución de los vínculos entre Washington y sus aliados en Oriente Próximo, así como las posibles derivaciones de esta ofensiva para la estabilidad regional. La participación de Israel en la campaña militar conjunta y el apoyo explícito de Estados Unidos han sido interpretados por las autoridades iraníes como una prueba de alineamiento estratégico contra Teherán.

Según publicó el medio en base a las fuentes oficiales y a los comunicados recogidos en los últimos días, tanto las declaraciones desde el Capitolio como las respuestas del gobierno iraní anticipan un período de alta tensión en la zona, marcado por nuevas confrontaciones diplomáticas y consulares entre las partes implicadas. Hasta el momento, no se han reportado intentos de negociación entre Washington y Teherán tras el inicio de la operación militar, que continúa siendo observada de cerca por la comunidad internacional.