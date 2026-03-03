Laura Matamoros, su significativa reacción a la acusación de Alejandra Rubio de que ha montado su guerra por dinero

El gesto de Laura Matamoros al recibir una pregunta directa sobre el supuesto respaldo privado de Mar Flores fue interpretado por algunos presentes como una confirmación tácita, de acuerdo con el relato ofrecido por la prensa en las últimas horas. En medio del repunte de rumores sobre las alianzas familiares tras el enfrentamiento público con Carlo Costanzia, la influencer optó por guardar silencio ante las cámaras pero recurrió a una mueca irónica y una mirada fija para responder sin palabras ante los señalamientos sobre un interés económico detrás de la disputa, según publicó la plataforma de noticias de referencia.

La controversia adquirió nuevos matices cuando Alejandra Rubio, en declaraciones realizadas en el programa ‘Vamos a ver’, aseguró que Antonio Rossi, colaborador y periodista, le habría sugerido que Laura Matamoros habría diseñado esta batalla mediática motivada por dificultades económicas. De acuerdo con el citado programa, Rossi habría transmitido a Rubio que Matamoros habría aprovechado la conversación con su primo, Carlo Costanzia, como punto de partida para impulsar el conflicto y poder así participar en programas de televisión donde se prevé una compensación económica, involucrando tanto su imagen como la de su pareja.

Según consignó el mismo medio, la conversación en la que se basan estas especulaciones no incluyó, según los involucrados, elementos de intimidación ni expresiones violentas, lo que llevó a algunos participantes del debate televisivo a cuestionar la consistencia de las acusaciones de Rubio. No obstante, el señalamiento contribuyó a elevar la tensión en el entorno familiar y mediático de los protagonistas.

Mientras tanto, Mar Flores, madre de Carlo Costanzia, decidió no pronunciarse en público en torno al enfrentamiento entre Laura Matamoros y los integrantes de la familia implicados. Sin embargo, de acuerdo con lo expresado en el espacio televisivo citado, Antonio Rossi aseguró que Flores sí habría mostrado respaldo a Matamoros de manera privada. La afirmación de Rossi apunta a que, antes de la intervención de la influencer en un programa televisivo como ‘¡De Viernes!’, Mar Flores habría telefoneado a Matamoros para manifestarle que podía contar con su apoyo en caso de necesitarlo durante este periodo de tensión.

Todo esto ocurre mientras la propia Laura Matamoros evita las declaraciones directas y permite que su lenguaje corporal frente a las cámaras actúe como respuesta ante las preguntas y especulaciones. Según informó la misma plataforma, su actitud durante el encuentro con la prensa fue interpretada como un desmentido a las imputaciones vertidas por Alejandra Rubio y, a la vez, como un posible reconocimiento indirecto del respaldo familiar que habría recibido de Flores.

En este contexto, el conflicto entre Matamoros, Costanzia y Rubio se mantiene en la agenda mediática, con nuevas revelaciones y versiones sobre las motivaciones y entramados familiares que lo rodean. El seguimiento de los protagonistas por parte de los medios se intensifica en torno a la expectativa de que Laura Matamoros decida, tarde o temprano, conceder declaraciones más extensas o intervenir en alguno de los programas de televisión que han dado espacio a la controversia. El medio citado señala que todo apunta a que un pronunciamiento en un plató podría producirse próximamente, mientras las partes implicadas valoran sus próximos pasos en este proceso cargado de atención mediática.