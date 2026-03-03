Israel ordena la evacuación indefinida de cerca de 80 localidades en el sur de Líbano

Un anuncio realizado este martes por Avichai Adrai, portavoz en árabe del Ejército israelí, solicitó a los habitantes de las zonas limítrofes con Israel que se alejen de sus viviendas y eviten permanecer cerca de instalaciones y equipos asociados a Hezbolá. El representante militar advirtió que cualquier persona próxima a elementos relacionados con el grupo chií se expone a un riesgo elevado para su vida. Esta recomendación, publicada mediante mensajes en redes sociales, insta a la población a protegerse y les pide no regresar a sus casas ni a sus pueblos "durante esta etapa”. El Ejército de Israel ha ordenado la evacuación indefinida de cerca de 80 localidades en el sur de Líbano en medio de una escalada de violencia y nuevos enfrentamientos transfronterizos, según consignó la información difundida por la cadena Europa Press.

La medida llega tras una nueva incursión terrestre israelí en el sur del Líbano, ocurrida después de una serie de bombardeos que, desde el lunes, han causado más de 50 muertos en la región, detalló Europa Press. La actual ofensiva militar israelí contra territorio libanés responde al lanzamiento de proyectiles desde Líbano por parte de Hezbolá. Esta acción, a su vez, se atribuye al contexto surgido tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de una operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En el mensaje dirigido a los residentes, el portavoz del Ejército israelí insistió en la necesidad de evacuar y situarse al menos a un kilómetro de distancia. El comunicado enfatizó que las actividades de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel a intervenir militarmente contra el grupo. "Cualquiera que esté cerca de elementos, instalaciones y equipos de combate de Hezbolá está poniendo su vida en riesgo", declaró Adrai en sus plataformas, según destacó Europa Press.

Durante los últimos meses, Israel ha llevado a cabo decenas de bombardeos sobre territorio libanés. A pesar de la existencia de un alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024, las autoridades israelíes han justificado estos ataques por la necesidad de actuar contra actividades de Hezbolá, y sostienen que no están violando el acuerdo porque buscan neutralizar amenazas concretas. Tanto el Gobierno de Líbano como la organización chií han manifestado su oposición a este argumento, mientras que Naciones Unidas también ha expresado su condena a las acciones armadas, reportó Europa Press.

El acuerdo de cese de hostilidades establecía la retirada de los efectivos tanto israelíes como de Hezbolá del sur de Líbano. No obstante, el Ejército israelí mantiene actualmente cinco puestos militares dentro del territorio libanés, presencia que ha sido objeto de continua protesta por parte de Beirut y de líderes de Hezbolá, quienes exigen el retiro total de los soldados extranjeros y el cese del despliegue militar, detalló Europa Press.

Las últimas acciones militares se desarrollan en un escenario de recrudecimiento del conflicto y máxima tensión en la frontera israelí-libanesa. Diferentes actores internacionales han pedido contención y un retorno al diálogo para evitar una escalada que agrave la situación humanitaria de la población local. Mientras la orden de evacuación sigue vigente y el futuro de los desplazados permanece incierto, las partes mantienen posiciones opuestas sobre la legitimidad de las operaciones y la permanencia de fuerzas militares en la zona, constató Europa Press.