GIP (BlackRock) vende su 11,4% en Naturgy por 2.791 millones, con un descuento del 5,6%

GIP (BlackRock) ha vendido su participación del 11,4% en Naturgy por 2.790,9 millones de euros a través de un proceso de colocación acelerada comandado por JP Morgan y Goldman Sachs, según una comunicación remitida este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, GIP se ha desprendido de 110,75 millones de acciones de la energética a un precio de 25,20 euros por título, lo que implica un descuento del 5,6% sobre el precio de 26,70 euros al que cerraron este lunes las acciones de Naturgy.

Con la venta de su participación en la energética, GIP culmina su salida del accionariado de Naturgy, que está encabezado por CriteriaCaixa con el 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital).

GIP inició su desinversión en la energética a mediados del mes de diciembre, cuando colocó un 7,1% de Naturgy valorado en unos 1.800 millones de euros.

La firma de inversión, adquirida por BlackRock en 2024, aterrizó en el capital de Naturgy en 2016 tras comprar una participación del 20% a Repsol y Criteria por unos 3.802 millones de euros, mediante un acuerdo en el que cada uno de los socios se desprendía de un 10% del capital a un precio unitario de 19 euros por título.

JP Morgan y Goldman Sachs se han encargado del proceso de colocación por mandato de GIP para buscar compradores entre inversores cualificados. La operación se ha articulado como una venta secundaria en bloque y se ha dirigido exclusivamente a inversores profesionales.

EuropaPress

