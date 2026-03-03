El PP, sobre Plus Ultra: "Todos los españoles rescatamos una empresa que contrató a otra empresa para pagar a Zapatero"

La Audiencia Nacional ha comunicado la apertura de nuevas diligencias sobre el caso del rescate financiero de Plus Ultra, al conocerse, según detalló el Partido Popular, que la aerolínea habría contratado a la empresa Análisis Relevante, en la que solo figuraba como consultor el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero junto a sus hijas, percibiendo entre los tres más de 600.000 euros por la elaboración de informes que, conforme se expuso en el Senado, resultarían ser “copias y pegas sacados de internet”. De acuerdo con información de El Mundo, esta situación se produce al calor del impacto mediático que generaron las recientes declaraciones en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, indicó que subsisten numerosas cuestiones pendientes de esclarecer en torno a las vinculaciones políticas y empresariales asociadas al rescate de la aerolínea.

Tal como publicó El Mundo, Muñoz sostuvo que “todos los españoles” terminaron sosteniendo con fondos públicos a una empresa “que contrató a otra empresa para pagar a Zapatero”, insistiendo en la falta de transparencia y rigor en los procedimientos empleados. El lunes anterior, José Luis Rodríguez Zapatero compareció en el Senado ante la comisión que investiga el denominado ‘caso Koldo’, rechazando de forma categórica cualquier relación con el rescate de Plus Ultra y calificando de “falsedades” los señalamientos que lo sitúan en encuentros con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades para abordar la situación de la aerolínea. A pesar de esta defensa, el Partido Popular subrayó ayer una aparente contradicción al recordar que Ábalos declaró que “Zapatero le presionó para que el Gobierno de España, con dinero de todos los españoles, rescatase a Plus Ultra”.

El medio El Mundo recogió también la postura del PP en cuanto a la estructura interna de Plus Ultra al mencionarse que la compañía “apenas tenía trabajadores”, cuestión que se suma a las dudas planteadas sobre el eventual favoritismo y la falta de justificación económica para la concesión del rescate. En sus declaraciones en Valencia, antes de asistir a un acto público, la portavoz del PP reiteró que “hay muchas cuestiones que tienen que dilucidarse porque hoy también hemos conocido que la Audiencia Nacional va a investigar el rescate de Plus Ultra y vamos a ver hacia dónde llevan esas investigaciones ya judiciales”.

En la misma comparecencia de prensa, Muñoz aportó detalles sobre la elaboración de los informes realizados por Análisis Relevante para Plus Ultra, insistiendo en que “no eran unos informes absolutamente de nada”, sino documentos carentes de fundamento técnico, lo que publicó también el medio El Mundo. Con ello, el PP sustenta la acusación de que el rescate se produjo en beneficio de intereses personales y políticos. Según Muñoz, la relación contractual entre Plus Ultra y Análisis Relevante refuerza la percepción de opacidad, y “todo el mundo puede comprobar cómo los españoles rescatamos una empresa que contrató a otra empresa para pagar a José Luis Rodríguez Zapatero”.

El caso Plus Ultra ha incrementado la presión mediática y política alrededor de figuras destacadas de la anterior administración gubernamental, como queda reflejado en la cobertura de El Mundo, tras las manifestaciones del PP y la respuesta de Zapatero, quien ha intentado desacreditar las acusaciones presentando como infundados los reproches sobre su presunta participación en el rescate.

Por otra parte, la portavoz del Grupo Popular aprovechó la atención mediática para referirse al accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que tuvo lugar el 18 de enero y ocasionó la muerte de 46 personas además de dejar más de 120 heridos. Según consignó El Mundo, Muñoz reprochó al ministro de Transportes, Óscar Puente, haber proporcionado datos “inciertos” sobre la tragedia, de acuerdo con las apreciaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), y lo acusó de buscar crear “un relato que exonerase al Gobierno de España”.

El Mundo también indicó que Muñoz coincidió con las informaciones recientes que vinculan a Adif, empresa encargada de la gestión ferroviaria, al retiro de piezas de la zona del accidente sin contar con autorización judicial, lo que se realiza en el contexto de una investigación aún abierta. En ese sentido, la Guardia Civil ha solicitado a la CIAF que amplíe la información acerca de una advertencia previa formulada por el propio organismo, después de encontrarse “distintas incongruencias” en las soldaduras de las vías en el tramo afectado por el siniestro. Además, Muñoz transmitió que se habrían manipulado informes de Adif tras el accidente, algo que, según sus palabras recogidas por El Mundo, califica de “muy grave”.

Durante sus declaraciones ante los medios, la portavoz popular manifestó su crítica contra el ministro de Transportes, señalando responsabilidades en la gestión del accidente, así como en su trato hacia la prensa, la oposición y la ciudadanía. Según ha relatado Muñoz y recoge El Mundo, el desempeño del Ministerio de Transportes sería responsable de una “negligencia que se ha llevado la vida de 46 personas en Adamuz y una persona también en Rodalies”.

El desarrollo de las nuevas investigaciones judiciales sobre el rescate de Plus Ultra por parte de la Audiencia Nacional y el avance de los análisis técnicos, administrativos y legales sobre el accidente de Adamuz mantienen abiertos dos frentes mediáticos y judiciales que concitan la atención pública y política, apoyados en la cobertura constante y declaraciones recogidas por El Mundo sobre ambos episodios.