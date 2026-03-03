El FC Barcelona aumenta en más de 80 millones el límite de coste de su plantilla

El Real Madrid mantiene una posición destacada en el balance de los límites salariales, con un margen de 761,2 millones de euros según la reciente actualización oficial anunciada por LaLiga. Esta cifra se ha mantenido constante tras el cierre del mercado de invierno y representa un incremento de siete millones en comparación con el tope registrado por la entidad en febrero del año anterior, reportó LaLiga. El nuevo informe también señala que el FC Barcelona experimentó una expansión significativa en su Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), incremento que devuelve al club azulgrana a cifras próximas a las previas a la reforma de su estadio y lo consolida como el segundo club con mayor capacidad de gasto deportivo en la competición.

Según informó LaLiga, el LCPD del FC Barcelona se incrementó en más de 80 millones, situándose en 432,8 millones de euros después del periodo de fichajes invernal. Esta cifra sigue estando por debajo del límite máximo histórico alcanzado por el propio club en febrero de 2025, cuando el tope llegó a los 463,6 millones. La variación positiva en el LCPD de la entidad azulgrana llega tras una fase en la que su margen había disminuido hasta los 351,2 millones, producto de la imposibilidad de computar los ingresos por palcos VIP del Spotify Camp Nou, aún en trabajos de adecuación entonces. Según publicó LaLiga, la mejora actual se atribuye, en parte, a la reanudación parcial del uso del estadio, pese a mantener restricciones de aforo.

En el escenario competitivo de la Primera División, el podio de los clubes con mayor LCPD lo completa el Atlético de Madrid, que registra 336,2 millones de euros, tras la última revisión. Por el contrario, el Sevilla FC aparece como la entidad con menor límite salarial de la categoría, manteniendo 22,1 millones de euros, un valor sostenido desde el anterior curso y muy por encima de los 680.000 euros de hace un año, según detalló LaLiga. La reducción más marcada en la Primera División corresponde al Levante UD, que pasó a registrar un límite de 17,4 millones, diminuido a menos de la mitad respecto a la actualización anterior.

La actualización de LaLiga, publicada tras el cierre del mercado de invierno, especifica que el LCPD es el monto máximo que cada club puede dedicar al pago de salarios y otros costes relacionados con la plantilla deportiva a lo largo de la temporada 2025-26. Este importe cubre los sueldos de jugadores, entrenador principal, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, además de los gastos en filiales, categorías inferiores y otras divisiones deportivas asociadas. Entre los conceptos incluidos en el cómputo se encuentran salarios fijos y variables, cuotas de seguridad social, primas colectivas, gastos relacionados con fichajes (como comisiones de agentes) y las amortizaciones anuales de las compras de futbolistas, conforme a la duración de sus contratos.

En conjunto, la suma de los límites de gasto de todos los equipos de la Primera División alcanza los 2.779,7 millones de euros, informaron medios especializados citando el informe de LaLiga. Este balance reafirma la distancia financiera entre las entidades de la máxima categoría, en la que ciertos clubes cuentan con una notable holgura presupuestaria mientras que otros, como el Sevilla o el Levante, mantienen márgenes limitados para la gestión de sus plantillas.

Según consignó LaLiga, la diferencia entre equipos también se replica en la Segunda División, oficialmente conocida como LaLiga Hypermotion. En este torneo, el CD Leganés lidera con un margen de 19,7 millones de euros, cifra que ha aumentado en cinco millones desde el corte tras el mercado veraniego. El equipo madrileño cuenta con un mayor margen salarial incluso que el Levante UD, pese a participar en una categoría inferior, circunstancia que resalta las particularidades del sistema de control económico de LaLiga. El segundo y tercer lugar de la categoría corresponden a la UD Las Palmas, con 15,1 millones, y el RC Deportivo de la Coruña, que dispone de 13,2 millones de euros para su plantilla deportiva.

Entre las variaciones más notables, la UD Almería experimenta el mayor incremento dentro de LaLiga Hypermotion, aumentando su LCPD de 3,3 a 10,5 millones de euros. En el otro extremo, los equipos con el margen más ajustado son el Granada CF, que permanece en 4,2 millones, el FC Andorra con cerca de 7 millones y el AD Ceuta con 6,9 millones, según la actualización difundida por LaLiga.

La elaboración y actualización de los límites salariales por parte de LaLiga se fundamenta en los datos de ingresos y gastos previstos por los clubes, siguiendo criterios de rigor y transparencia financiera para garantizar la sostenibilidad de la competición, detalló el propio organismo en sus comunicados. La publicación de estos datos permite una visión detallada de la capacidad económica de los clubes de las dos divisiones profesionales e influye directamente en sus respectivas estrategias deportivas y administrativas antes de afrontar el próximo periodo de fichajes.

En el caso del FC Barcelona, la recuperación parcial del margen disponible busca posicionar al club en mejor situación frente a futuros movimientos en el mercado. Según reportó LaLiga, aunque la cifra actual aún no iguala el límite previo a la reforma del estadio, la tendencia indica una recuperación progresiva en el balance financiero azulgrana. Por su parte, el Real Madrid consolida su posición de mayor potencia económica del fútbol español, al mantener el mayor LCPD entre sus rivales, lo que también impacta en su política de fichajes y en la gestión integral de la entidad de cara a la próxima temporada.