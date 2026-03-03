Agencias

EEUU pide a sus ciudadanos abandonar 14 países en Oriente Próximo en medio de la oleada de ataques con Irán

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado este martes a todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar "inmediatamente" 14 países de la región de Oriente Medio, dada la existencia de "graves riesgos" para su "seguridad".

Concretamente, las autoridades estadounidenses han llamado a sus ciudadanos a abandonar Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Irak, Omán, Qatar, Israel, Jerusalén Este y Gaza, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Yemen y Emiratos Árabes Unidos.

Para ello, en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el Departamento de Estado ha pedido a los estadounidenses que se encuentran en dichos territorios que utilicen los medios de transporte comercial disponibles para salir de esos países.

