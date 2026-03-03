(Crónica) El colista noquea al Liverpool con un gol en el descuento

El equipo del Wolverhampton sumó su segunda victoria consecutiva y logró su tercer triunfo en toda la temporada, tras imponerse al Liverpool en el Molineux Stadium con un tanto de André en los últimos minutos, según consignó Europa Press. El resultado deja al club dirigido por Arne Slot con 48 puntos, a tres de la cuarta posición de la Premier League, ocupada actualmente por el Aston Villa, que cuenta con un partido pendiente, dificultando así las aspiraciones de los ‘reds’ de volver a la Liga de Campeones.

Europa Press detalló que el partido correspondiente a la vigésima novena jornada de la liga inglesa comenzó con un primer tiempo de ritmo bajo y escasas oportunidades, situación que mantuvo la igualdad en el marcador hasta casi el tramo final del encuentro. Fue en el minuto 78 cuando Tolu Arokodare asistió con un pase profundo a Rodrigo Gomes, quien definió con precisión ante la salida del portero Alisson, abriendo el marcador para los ‘Wolves’.

El Liverpool respondió de inmediato tras una destacada intervención de José Sá a un disparo de Rio Ngumoha. Mohamed Salah, quien no marcaba desde noviembre, logró el empate para los visitantes al aprovechar un balón suelto y superar al arquero rival. Todo apuntaba a un reparto de puntos, pero en el tiempo de descuento apareció André para concretar la victoria local con el 2-1 definitivo, según reportó Europa Press.

El revés frente al colista pone fin a una racha de tres victorias consecutivas del Liverpool en la Premier League y compromete sus opciones de clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones. Por su parte, el Wolverhampton amplió su corta serie de triunfos a dos partidos y se ubicó a 11 puntos de la zona de permanencia, después de una temporada marcada por resultados adversos, informó Europa Press.

En paralelo, otros encuentros de la jornada también modificaron el panorama de la parte baja y media de la tabla, según describió Europa Press. El Everton sumó su segundo triunfo de manera consecutiva tras superar al Burnley (2-0) en el Hill Dickinson Stadium. Los goles de James Tarkowski en la primera parte y Kiernan Dewsbury-Hall en la segunda aseguraron los tres puntos para los ‘Toffees’, que consolidan su posición en la lucha por evitar el descenso. Burnley, por su parte, continúa en el penúltimo lugar, a ocho puntos de la salvación.

Mientras tanto, el Bournemouth dirigido por Andoni Iraola firmó un empate sin goles frente al Brentford (0-0), en un enfrentamiento donde el conjunto local estrelló dos balones en los postes y vio anulado un tanto, informó Europa Press. Tras este resultado, el Bournemouth ha encadenado tres empates consecutivos y nueve partidos sin conocer la derrota, aunque comienza a perder fuelle en su intento por acercarse a posiciones europeas. El Brentford se queda ahora a cuatro puntos del Liverpool.

Finalmente, el Sunderland consiguió una victoria valiosa sobre el Leeds United (0-1) gracias al único gol de Habib Diarra, poniendo fin a una serie de cuatro partidos sin lograr un triunfo, informó Europa Press en su repaso por la jornada.

La fecha deja al Liverpool momentáneamente fuera de la zona de clasificación directa para la Liga de Campeones y permite al Wolverhampton sumar puntos que mantienen vivas sus opciones matemáticas de salvación, en una jornada que también registró movimientos en el fondo y el centro de la tabla de la Premier League.