Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva y es baja indefinida

La decisión del Al-Nassr de publicar imágenes de varios jugadores, incluyendo a Cristiano Ronaldo en el gimnasio, llegó tras varias versiones periodísticas que señalaban la supuesta salida del delantero portugués de Arabia Saudí durante el actual contexto de tensión en Oriente Medio. A través de estas imágenes y un comunicado oficial, el club buscó desmentir los reportes sobre un posible traslado del futbolista, cuyo avión privado fue objeto de especulación mediática por su aparente partida del país, según informó la agencia de noticias dpa.

El equipo saudí confirmó que Cristiano Ronaldo presenta una lesión en el tendón de la corva, ubicado en la parte posterior de la rodilla entre el muslo y la pierna. De acuerdo con información oficial del Al-Nassr recogida por el medio dpa, el diagnóstico se efectuó después del encuentro reciente contra el Al Fayha, y el jugador inició un proceso de rehabilitación bajo observación diaria por parte del cuerpo médico. La fecha exacta de recuperación del atacante, quien tiene 41 años y se incorporó al club en 2023, no ha sido revelada oficialmente.

El cuadro médico que afecta al futbolista implica su ausencia en al menos los dos próximos partidos amistosos de la selección portuguesa, previstos contra México el 28 de marzo y ante Estados Unidos el 31 de ese mismo mes. Ambos encuentros forman parte de la preparación de Portugal para la Copa Mundial 2026. Según detalló el Al-Nassr, la evolución de Ronaldo será evaluada día a día para valorar su eventual reincorporación.

De acuerdo con la cobertura de dpa, la persistencia de la lesión representa un contratiempo significativo tanto para el combinado nacional luso como para el club saudí, que afronta una temporada marcada por conflictos externos debido a la situación actual en la región. A pesar de la escalada de tensión en Oriente Medio, la Liga Profesional Saudí mantiene su calendario de partidos. El Al-Nassr tiene previsto recibir al Neom este sábado en Riad, días después de que la embajada de Estados Unidos en la capital fuera blanco de ataques con drones atribuidos a fuerzas iraníes.

Las hostilidades recientes se desencadenaron después de un operativo conjunto de Estados Unidos e Israel el sábado último, lo que provocó represalias por parte de Irán, también dirigidas contra Arabia Saudí y otros Estados del Golfo que albergan bases militares estadounidenses, según consignó dpa. Medios internacionales han reportado preocupación sobre la permanencia de figuras extranjeras en territorio saudí en este contexto.

La agencia dpa precisó que, pese a los rumores, Cristiano Ronaldo permanece en Arabia Saudí. El club, a su vez, optó por mostrar imágenes del delantero y sus compañeros en el gimnasio, probablemente con el objetivo de tranquilizar a hinchas y medios sobre la continuidad del astro portugués en el plantel.

Desde su llegada al Al-Nassr, Ronaldo ha mantenido un perfil protagónico en el campeonato local, aunque la lesión sufrida tras el último partido lo obligó a sumarse a un plan de recuperación tras el examen realizado por los preparados físicos y sanitarios del club. Este nuevo episodio lesiona también las previsiones de la selección de Portugal, que contaba con su experiencia para afrontar los amistosos internacionales.

A la par del desarrollo deportivo, el entorno del club saudí se ha visto impactado por el contexto geopolítico inestable en la zona. Sin embargo, en su reporte, dpa mencionó que la Liga Profesional Saudí no prevé suspensiones e insisten en la continuidad de la competencia. El comunicado y la publicación de fotografías por parte de Al-Nassr llegan como respuesta a crecientes interrogantes sobre las implicaciones de la actual crisis en Oriente Medio en el desarrollo del fútbol profesional en el país.

La ausencia de información oficial sobre el periodo de baja de Ronaldo deja abierta la incógnita sobre cuándo podrá reintegrarse plenamente a las actividades del Al-Nassr y de la selección portuguesa. Mientras tanto, el cuerpo técnico portugués deberá considerar nuevas alternativas para los partidos de preparación, en tanto el equipo saudí gestiona la situación médica de uno de sus jugadores más importantes en una fase delicada de la temporada.