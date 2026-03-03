Agencias

AV. Los Atlanta Falcons serán uno de los equipos participantes en el partido de la NFL en Madrid en 2026

La National Football League (NFL), la liga estadounidense de fútbol americano, anunció este martes que los Atlanta Falcons serán uno de los equipos participantes en el próximo de la NFL en el Santiago Bernabéu, en Madrid, este año.

El partido en Madrid será uno de los nueve encuentros internacionales de la NFL que se disputarán en 2026 a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios, y se jugará en el Bernabéu, feudo del Real Madrid CF, como parte de un acuerdo multianual con el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid.

"La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados", afirmó el Director de NFL España, Rafa de los Santos, quien añadió que para los aficionados en España, "es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, en un escenario que hará que este partido sea inolvidable".

EuropaPress

