Alemania no desfilará en la Ceremonia de Apertura como protesta por las banderas rusa y bielorrusa

El equipo alemán tiene previsto participar en las grabaciones preparatorias vinculadas a la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, aunque ha decidido no estar presente en el desfile de deportistas durante la Ceremonia de Apertura. Según informó la Asociación Alemana de Deportes para Discapacitados (DBS), esta determinación forma parte de una acción simbólica para externar respaldo a la delegación de Ucrania y manifestar su rechazo a la autorización para que atletas de Rusia y Bielorrusia compitan bajo sus respectivas banderas nacionales. De acuerdo con la publicación original, este acto se realizará el 6 de marzo de 2026 en la ciudad italiana de Verona.

De acuerdo con lo informado por el medio, la decisión germana surge después de que la ministra de Estado de Deportes y Voluntariado en Alemania, Christiane Schenderlein, anticipara la postura oficial y asegurara que tampoco asistiría a la ceremonia si los representantes rusos y bielorrusos desfilan con sus propias enseñas. Tras la declaración de Schenderlein, la DBS anunció que, aunque no formará parte del acto inaugural, la delegación alemana sí mantendrá su presencia durante el resto de los eventos paralímpicos, y sus atletas competirán según lo previsto en las disciplinas programadas. El medio detalló que, en contraste, los equipos de Ucrania y Estonia han optado por boicotear en su totalidad la Ceremonia de Apertura como respuesta a la medida adoptada por el comité organizador.

El contexto de esta decisión se enmarca en el conflicto en curso iniciado hace más de cuatro años, con la invasión de Ucrania por parte del Ejército ruso y el apoyo activo de Bielorrusia. Tal como publicó el medio, la postura del comité responsable de la cita paralímpica difiere de los Juegos Olímpicos recientes en cuanto a la participación de los deportistas rusos y bielorrusos, ya que la prohibición para competir bajo sus banderas fue levantada. Esta medida generó descontento, sobre todo entre la delegación ucraniana y otros países asistentes.

En un comunicado publicado el martes, la DBS señaló: “Esta decisión nos permite centrarnos en las próximas competiciones y expresar respetuosamente nuestra solidaridad con la delegación ucraniana”. Según consignó el comunicado recogido por la fuente, la medida busca enviar un mensaje explícito de desacuerdo con la organización de la ceremonia de apertura y, a la vez, mantener el compromiso deportivo en el marco de las competencias.

El medio reportó que, aunque la delegación alemana excluirá su participación en el desfile inicial como forma de protesta, los deportistas alemanes no dejarán de competir en las pruebas oficiales y seguirán presentes en las actividades relacionadas con los Juegos Paralímpicos de Invierno. Esta acción busca equilibrar, según la declaración de la DBS, la expresión de desacuerdo con la decisión del comité organizador y el respaldo a los valores deportivos internacionales.

Por su parte, tanto Ucrania como Estonia han decidido excluirse por completo no solo del desfile, sino de toda la Ceremonia de Apertura, según detallaron las autoridades correspondientes a la fuente original. Varios equipos nacionales europeos han manifestado públicamente su oposición a la presencia de Rusia y Bielorrusia en el evento, considerando el entorno bélico y el apoyo declarado de Bielorrusia a las operaciones militares rusas. La medida del comité organizador sobre la reintroducción de las banderas de Rusia y Bielorrusia marca una diferencia respecto a lo que ocurrió en los pasados Juegos Olímpicos, donde la participación de los deportistas de ambas naciones estuvo restringida y no se permitió el uso de símbolos nacionales.

La reacción de las delegaciones afecta la programación de la ceremonia y representa, según consignó el medio, una muestra clara de división dentro de la comunidad paralímpica frente a la situación política y deportiva generada por el conflicto en Europa del Este. La decisión alemana, acompañada por las posturas ucraniana y estonia, subraya el impacto que las dinámicas geopolíticas tienen sobre los eventos deportivos internacionales y refleja los desafíos que afrontan tanto los organizadores como las delegaciones nacionales al intentar mantener el espíritu del deporte en contextos de tensión internacional prolongada.