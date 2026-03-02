Varias actividades canceladas en el MWC tras el ataque a Irán

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, confirmó que las incidencias en el Mobile World Congress (MWC) debido al reciente ataque a Irán presentan un alcance limitado, ya que la mayor parte de congresistas y autoridades programadas lograron llegar a Barcelona en los días previos. Según informó el medio, las repercusiones del ataque sobre territorio iraní a manos de Estados Unidos e Israel obligaron a revisar y modificar la agenda de varios de los actos previstos en el evento, incluyendo la suspensión de varias actividades durante la jornada inaugural del congreso, celebrado este lunes en la capital catalana.

El medio reportó que la agenda del MWC se vio alterada fundamentalmente por la convocatoria de una reunión extraordinaria del Colegio de Comisarios por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esta decisión respondió a la urgencia internacional generada por el ataque, motivo por el cual Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, canceló su comparecencia ante los medios, que estaba anunciada en el marco del congreso, según detalló el medio.

La programación del MWC consideraba la realización durante la tarde de una mesa redonda organizada conjuntamente por Telefónica y la Comisión Europea. Dicha actividad estaba pautada para las 17:30 y contemplaba, entre sus panelistas, la presencia de Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. Conforme publicó la misma fuente, Virkkunen desistió de participar en la mesa a raíz de la convocatoria urgente de Bruselas. Marc Murtra, presidente de Telefónica, también canceló su presencia; en su lugar, el conglomerado de telecomunicaciones estuvo representado por Sebas Muriel, director digital y consejero delegado de Telefónica Innovación Digital.

A pesar de la sucesión de cancelaciones y modificaciones forzadas en la agenda, el impacto en la dinámica general del congreso se limitó, dada la asistencia anticipada de la mayoría de los representantes internacionales más relevantes, puntualizó el medio. La implicación directa de decisiones políticas europeas tras el ataque quedó patente en las alteraciones del cronograma, que obligaron a priorizar la gestión de la crisis internacional por encima de la participación en los eventos empresariales y de comunicación previstos.

El Mobile World Congress, uno de los encuentros tecnológicos globales de mayor envergadura, vio así afectada su planificación debido a la coyuntura internacional. Las actividades suspendidas y la ausencia de participantes clave en las mesas redondas reflejaron el efecto inmediato de la situación en Oriente Medio sobre el desarrollo del foro. La reacción de la Comisión Europea y la reestructuración de algunas actividades por parte de la organización del evento pusieron de manifiesto la interconexión entre los acontecimientos geopolíticos y la agenda económica y tecnológica global, según detalló la fuente.