Rakuten TV lleva sus canales FAST a Prime Video en España y Europa

La incorporación de nuevos mercados y canales en la plataforma Prime Video está programada para los próximos meses, ampliando la presencia de la televisión gratuita con publicidad en Europa, según un comunicado de Rakuten TV recopilado por varios medios. Este movimiento estratégico busca fortalecer la distribución paneuropea de contenidos digitales a través de Prime Video, con la integración de cinco nuevos canales FAST para usuarios de España, Alemania e Italia.

Según informó Rakuten TV durante el Mobile World Congress en Barcelona, esta colaboración con Amazon incorpora a Prime Video los canales FAST (Free Ad-supported Streaming TV o televisión gratuita con publicidad) de Rakuten TV, permitiendo así una mayor visibilidad y accesibilidad para los espectadores de distintos países europeos. En el caso de España, se estrena el canal ‘Alerta Cobra’, que ofrecerá programación centrada en la serie alemana del mismo nombre, conocida por seguir las operaciones de una unidad especial de la policía.

El acuerdo contempla también el lanzamiento de ‘Alerta Cobra’ en Italia, mientras que en Alemania se suman tres opciones adicionales: All Romance, canal enfocado en producciones de romance cinematográfico; Planet Action, destinado a películas de acción; y 21 Jump Street, que transmitirá la serie sobre policías adolescentes que se infiltran en instituciones educativas. El medio Rakuten TV detalló que el despliegue inicial incluye estos cinco espacios, pero la expansión a otros países y la oferta de nuevos canales ya se encuentran en la hoja de ruta de la empresa.

La alianza con Prime Video aporta un canal adicional de distribución para Rakuten TV en el sector del streaming gratuito con publicidad, lo que, según publicó Rakuten TV en su nota de prensa, fortalece su posición como socio en el ámbito de contenido FAST para Europa. Tras facilitar la incorporación técnica y de catálogo de otros canales FAST en Prime Video, la compañía destacó que este marco colaborativo potencia la escalabilidad y las posibilidades de alcanzar a nuevas audiencias para los titulares de producciones televisivas.

El medio Rakuten TV recoge que el acuerdo entre ambas compañías está diseñado para consolidar la oferta europea de televisión FAST y favorecer la diversificación de contenidos en plataformas digitales. Según consignó Rakuten TV, el recinto tecnológico del Mobile World Congress fue escenario de la presentación formal de este proyecto, que promueve la innovación en distribución audiovisual en un mercado de consumo que demanda cada vez más opciones gratuitas financiadas por publicidad.

Rakuten TV puntualizó en su comunicado que el refuerzo de la presencia paneuropea de sus canales FAST en Prime Video representa un avance en la integración tecnológica y en la promoción de nuevos modelos de acceso al entretenimiento digital dentro de la región. Además, la empresa subrayó que esta expansión abre nuevas oportunidades para productores y distribuidores interesados en aprovechar la infraestructura de Rakuten TV Enterprise y su red de alcance continental.