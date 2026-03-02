Agencias

Paola Olmedo manda un mensaje a Carmen Borrego antes de volar a 'Supervivientes': "Hay que ganar dinero"

En medio de la polémica con José María Almoguera, la manicurista se despide de sus allegados y viaja a Honduras para participar en el concurso, dispuesta a mostrar su verdadera personalidad y priorizar sus objetivos económicos ante cualquier conflicto personal

Paola Olmedo se despidió de sus allegados antes de tomar el vuelo hacia Honduras para unirse como concursante a ‘Supervivientes’, en un contexto marcado por su disputa mediática y económica con su exmarido, José María Almoguera, dos años después de su separación y sin haber alcanzado un acuerdo sobre los términos del divorcio. El medio detalló que, pese a la tensión existente y las diferencias con Almoguera, Olmedo mostró entusiasmo al partir junto al resto de participantes del reality, expresando su intención de dejar claro ante la audiencia quién es realmente, más allá de su vínculo con una de las familias televisivas más conocidas de España, las Campos.

Según lo publicado, Olmedo manifestó públicamente su motivación por afrontar este nuevo reto y su deseo de superación personal al ingresar en el concurso. Destacó la relevancia que tiene para ella que el público conozca su verdadera personalidad y no solo la imagen asociada usualmente a su entorno mediático. Asimismo, reconoció que uno de los principales temores que le provoca la aventura en los Cayos Cochinos está relacionado con la escasez de alimentos, señalando “el hambre” como uno de sus principales desafíos en la experiencia.

De acuerdo con los informes, la manicurista evitó pronunciarse sobre si había recibido algún consejo de Carmen Borrego, quien participó en ‘Supervivientes’ en 2024, o de Terelu Campos, que lo hizo en 2025. Cuando fue consultada respecto a estos posibles apoyos previos al embarque, declaró de forma elusiva que prefiere no hacer comentarios y aseguró que mantiene buenas relaciones con todas las partes implicadas: “No voy a comentar. Bien con todos”.

El medio añadió que, ante la pregunta sobre si piensa sincerarse respecto a su relación con José María Almoguera durante su estancia en el concurso, Olmedo no ofreció una respuesta definitiva. En cambio, dirigió un mensaje directo a Carmen Borrego, exsuegra suya, quien recientemente le advirtió públicamente que apoya su decisión de participar en televisión, siempre y cuando no hable sobre su hijo, sugiriendo que dicha situación podría obligarla a posicionarse en defensa de Almoguera. Olmedo respondió escuetamente a esa advertencia: “Creo que ahí tengo muchas cosas en que pensar. Siempre hay que ganar dinero. Estoy centrada, o sea, no puedo pensar en otra cosa ahora mismo. Un besito”.

Tal como consignó el medio, la situación de Olmedo se desarrolla en un entorno donde sus aspiraciones económicas toman protagonismo sobre cualquier posible conflicto personal derivado de su pasado matrimonial o de su relación con las conocidas figuras mediáticas de la familia Campos. Antes del vuelo, reiteró su disposición a centrarse en su propia aventura y en los objetivos que la llevaron a unirse al concurso, evitando comentar cuestiones familiares o del proceso de divorcio aún sin resolver. De este modo, el inicio de su participación en ‘Supervivientes’ se da con una postura de prudencia respecto a temas personales, a la vez que demuestra una clara intención de avanzar profesionalmente mediante su exposición mediática.

Paola OlmedoSupervivientesJosé María AlmogueraCarmen BorregoTerelu CamposHondurasCayos CochinosReality showFamilias mediáticasDivorcioEUROPAPRESS

