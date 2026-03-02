Los militares desplegados en Oriente Próximo están seguros pero Defensa monitoriza la situación "permanentemente"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que los más de mil militares desplegados en la región de Oriente Próximo están bien, pero ha matizado que su departamento monitoriza la "difícil" situación allí de forma "permanente".

En una visita la Escuela Militar de Helicópteros-Ala 78, ubicada en la Base Aérea de Armilla (Granada), Robles ha puntualizado que las tropas desplegadas en Líbano, Irak y Turquía están tomando "todas las medidas de prevención y seguridad" en el marco de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado bombardeos por parte de Teherán.

Robles ha puesto el foco en los alrededor de 650 militares desplegados en la misión de la ONU en Líbano (FINUL), habida cuenta de que se encuentran en el centro de los ataques cruzados entre el partido-milicia chií Hezbolá, que se ha sumado al conflicto, y Tel Aviv. La ministra ha desvelado que han pasado la noche en búnkeres, pero actualmente "están velando por su integridad".

En Irak, donde hay tropas españolas desplegadas en la misión de la OTAN y en la de la Coalición Internacional contra Estado Islámico, los militares "están perfectamente situados para evitar cualquier tipo de ataque, con precaución y prudencia", ha precisado Robles. Y en Turquía, en el marco de la operación de apoyo en la que militares españoles operan la batería de misiles Patriot, los soldados españoles tienen una situación de "normalidad y tranquilidad".

En cualquier caso, la ministra ha hecho hincapié en que el Ministerio de Defensa hace un "seguimiento permanente de la situación".

EEUU E ISRAEL ACTÚAN DE FORMA UNILATERAL

Por otro lado, Robles ha incidido en que las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) no han prestado "ningún tipo de asistencia" a Washington en el marco del ataque. La titular de la cartera de Defensa ha explicado que en las bases rige un convenio con Estados Unidos, pero ese tipo de "actuaciones" requieren "amparo internacional" en la forma de una resolución.

Pero el ataque contra Irán carece de "ese marco de legalidad internacional". "Estados Unidos e Israel están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional y no están usando esas bases", ha insistido la ministra.

Requerida por la salida de aviones cisterna estadounidenses desplegados en Morón y Rota, Robles ha trasladado que "han salido porque no iban a realizar ninguna actuación". "El Ejército de Estados Unidos decide lo que hace con los aviones cisterna, que ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o apoyo, y probablemente por eso hayan tomado la decisión de irse a otras bases", ha explicado.

Sobre el conflicto en Oriente Próximo, Robles ha insistido en que España "apuesta claramente por las soluciones diplomáticas y el ordenamiento jurídico internacional", y ha matizado que, si bien "el pueblo iraní tiene derecho a liberarse, particularmente las mujeres", tiene que ser Teherán "el que resuelva sus problemas". Eso sí, ha dejado claro que "el régimen iraní y la represión de las últimas protestas es absolutamente detestable y rechazable".

"La violencia, los conflictos y las muertes no serán la solución, España está en contra de la violencia y las Fuerzas Armadas desplegadas en el extranjero siempre lo están en misiones de paz", ha rematado Robles.