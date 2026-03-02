La productora canadiense de uranio Cameco firma un contrato de suministro con la India por 1.624 millones

La relación bilateral entre Canadá e India experimenta una intensificación en el sector energético con el reciente contrato de suministro de uranio que busca garantizar el abastecimiento para los nuevos reactores nucleares indios entre 2027 y 2035, según informó la agencia Cameco. Esta iniciativa se enmarca en el contexto de la visita oficial del primer ministro canadiense, Mark Carney, a la India y la reunión mantenida con su homólogo, Narendra Modi, donde ambos mandatarios destacaron la importancia estratégica de la cooperación en materia de energía y recursos críticos. De acuerdo con la nota de prensa difundida por Cameco, el acuerdo comprende el suministro de 11.000 toneladas de concentrado de uranio por un valor de 2.600 millones de dólares canadienses (1.624 millones de euros), fijando las bases para que India avance en su proyecto de expansión nuclear de cara a las próximas décadas.

El medio detalló que el mineral proveniente de Canadá servirá como combustible principal para las plantas nucleares en construcción y operación en India, lo que resulta esencial para el plan anunciado por el gobierno indio de desarrollar decenas de nuevos reactores antes de 2047. La meta consiste en alcanzar una potencia instalada acumulada de 100 gigavatios (GW) en energía nuclear dentro de los próximos 23 años, como parte de una estrategia para cubrir la demanda proyectada de la creciente población y el desarrollo económico del país.

Cameco ya había mantenido relaciones comerciales previas con India, suministrando uranio entre 2015 y 2020, lo que refuerza su rol como socio clave en el sector nuclear civil indio. Según publicó la propia Cameco, el consejero delegado de la compañía, Tim Gitzel, afirmó: "Cameco se enorgullece de ser un socio estratégico de la India para ayudarla a satisfacer sus necesidades de combustible nuclear civil y apoyar su relación comercial con Canadá". Gitzel añadió que "la India se ha embarcado en un ambicioso programa de expansión nuclear para impulsar su desarrollo y satisfacer las futuras necesidades de seguridad energética de su población. Esto no es posible sin un suministro estable de combustible de uranio", en referencia directa a la magnitud del plan gubernamental indio.

El acuerdo bilateral de suministro forma parte de una serie de compromisos alcanzados durante la visita oficial de alto nivel, donde Canadá e India también acordaron reforzar su colaboración en el ámbito energético integral, extendiendo la agenda de cooperación hacia otras áreas como los suministros de tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica y energética. Según reportó Cameco, ambas naciones se comprometieron a explorar nuevas vías de intercambio comercial en sectores estratégicos y a profundizar los lazos económicos con vistas a un crecimiento mutuo.

El suministro pactado, fijado para ejecutarse entre los años 2027 y 2035, busca asegurar la continuidad y estabilidad en el abastecimiento de uranio necesario para la operación y expansión del parque nuclear indio. Según consignó el comunicado de Cameco, la visión de largo plazo de la India respecto a la energía nuclear responde a la necesidad de diversificar sus fuentes energéticas y fortalecer su independencia en recursos críticos, en un contexto global donde los recursos energéticos cobran cada vez mayor relevancia geopolítica.

El valor económico del acuerdo, que asciende a 2.600 millones de dólares canadienses, representa uno de los contratos más relevantes en el comercio bilateral de recursos energéticos entre ambos países. Cameco señaló que esta asociación permitirá un flujo constante de materia prima para la industria nuclear india, consolidando la posición de la compañía como uno de los principales suministradores internacionales del sector.

De acuerdo con la información emitida por Cameco, la cooperación energética establecida durante la visita de los líderes políticos sienta precedentes para futuros acuerdos en materia de energía y recursos estratégicos. El entorno internacional y las políticas nacionales de ambos países con relación al desarrollo sostenible y la seguridad energética respaldan este tipo de iniciativas, prioritarias para atender las necesidades de crecimiento económico y poblacional de la India.

El plan de expansión nuclear anunciado en India prevé, para 2047, un parque de reactores nucleares con una potencia total de 100 GW, posicionando al país asiático como uno de los principales actores mundiales en el uso de energía atómica para la generación eléctrica y el desarrollo económico. Según lo publicado por Cameco, la importancia de asegurar un suministro estable y confiable de uranio resulta determinante para el éxito del programa nuclear de la India y la continuidad de los vínculos con Canadá en el sector.

El acuerdo también adquiere relevancia por su posible impacto en la seguridad energética global y el mercado internacional del uranio, marcando un precedente en la cooperación entre países productores y consumidores en el contexto de una transición energética en curso, según remarcó la comunicación oficial de Cameco.