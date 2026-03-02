La Junta de Andalucía, a disposición de los andaluces afectados por el conflicto bélico en Irán

Siete ciudadanos de Málaga permanecen en Abu Dabi esperando un vuelo de regreso programado para este martes, mientras que otros dos grupos de peregrinos andaluces, compuestos por un total de 35 personas identificadas, se encuentran en Jerusalén bajo control y a la espera de su retorno a través de Egipto. Estos datos fueron confirmados en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión por Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, y recogidos por Europa Press. El funcionario detalló que el Gobierno andaluz mantiene contacto con todos los andaluces localizados en las zonas afectadas por el reciente conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Según lo informado por Europa Press, la Junta de Andalucía está trabajando activamente junto a agencias de viajes y con la Embajada de España para garantizar la seguridad y el retorno seguro de los ciudadanos andaluces que se encuentran afectados por los acontecimientos en Oriente Próximo. Arturo Bernal puntualizó que las autoridades regionales han solicitado a los ciudadanos mantenerse en sus alojamientos, residencias u hoteles y ejercer contacto permanente tanto con la Junta como con la embajada española y las compañías aéreas pertinentes.

La coordinación establecida implica no solo apoyo logístico, sino también una supervisión continua sobre la ubicación y situación de los andaluces en la región. Bernal realizó un llamamiento a la población andaluza y a quienes tengan familiares en la zona de conflicto para que se comuniquen directamente con las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía si requieren asistencia o información adicional sobre la situación de sus allegados. El consejero confirmó que este contacto facilita la gestión de emergencias y permite una intervención rápida en caso de cambios en la evolución del conflicto.

El cierre del espacio aéreo en la región del Golfo Pérsico ha dificultado las opciones de movilidad, según consignó el medio Europa Press. Arturo Bernal explicó que esta restricción afecta a los vuelos con destino y origen en aeropuertos de Dubai y otras capitales, lo que obstaculiza la reorganización de rutas aéreas para los desplazamientos de regreso. “No es tan fácil en un momento dado cambiar las rutas aéreas. No será un ajuste fácil”, señaló el titular de Turismo. No obstante, manifestó confianza en la capacidad de adaptación del sector turístico de Andalucía a las adversidades planteadas por este escenario internacional.

El Ejecutivo andaluz manifestó su preocupación por el impacto que el conflicto puede tener sobre el turismo regional, un sector que mantiene conexiones directas con países de Oriente Próximo. “Esta pequeña coyuntura del Golfo Pérsico la vamos a superar porque la industria turística andaluza es fuerte”, afirmó el consejero en su intervención a Canal Sur Televisión y citada por Europa Press. Estas declaraciones apuntan a la fortaleza estructural del sector para afrontar dificultades derivadas de situaciones internacionales críticas y destacan el seguimiento que la administración autonómica está realizando sobre los posibles efectos económicos.

En el mismo encuentro mediático, Arturo Bernal expuso novedades legislativas para el sector. El consejero adelantó la inminente aprobación de la Ley de Turismo Sostenible en el Parlamento andaluz, subrayando el “consenso general” logrado tras un proceso de tramitación extenso. Bernal indicó que la decisión de retrasar la presentación parlamentaria buscó justamente reforzar el respaldo y acuerdo entre distintas fuerzas políticas, con el fin de dotar al texto legal de mayor legitimidad, según detalló Europa Press.

El operativo de regreso de los ciudadanos andaluces se enmarca dentro de un contexto internacional sensible, donde la seguridad de los viajeros se torna prioritaria para la administración regional. La Junta de Andalucía mantiene coordinación permanente tanto con organismos diplomáticos como con operadores turísticos para afrontar situaciones de riesgo, tal como publicó Europa Press. La colaboración se extiende también a la gestión de notificaciones y canales de emergencia para familiares, instando a la comunidad a mantenerse informada y en comunicación directa ante cualquier nuevo desarrollo.