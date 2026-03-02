La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

“No permitiremos que los recursos energéticos de la región caigan en manos del enemigo”, declaró el general de brigada Ebrahim Yabari, asesor del comandante en jefe de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, tras acusar a Estados Unidos y a Israel de lanzar ataques contra territorio iraní. El general también señaló que Teherán considera que los oleoductos en la zona se encuentran bajo el alcance directo de Irán y que las acciones de Washington y sus aliados no quedarán sin respuesta. Esta declaración refuerza la advertencia lanzada por la Guardia Revolucionaria iraní sobre la posibilidad de atacar cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo.

Según informó la agencia de noticias Tasnim, Yabari insistió en que “Estados Unidos debe saber que ni una gota de petróleo les llegará”, advirtiendo que las actividades en el estrecho quedan bajo la vigilancia y control absoluto de Irán. El medio de comunicación también recogió el comunicado en el que la Guardia Revolucionaria hizo pública su decisión de responder con firmeza ante cualquier buque que pretenda transitar la zona. De acuerdo con estas fuentes, Irán sostiene que “nuestros devotos héroes de la Armada y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica se enfrentarán con decisión a cualquier buque infractor y no permitirán que se exporte petróleo desde la zona”.

El sábado, la Guardia Revolucionaria iraní emitió una orden por radio notificando el cierre del estrecho de Ormuz, lo que tuvo repercusiones inmediatas en el comercio internacional y las rutas marítimas. Tal como publicó Tasnim, las armadoras líderes en el sector y los principales operadores navieros anunciaron la suspensión total de sus operaciones dentro del estrecho, una vía de navegación considerada estratégica para la exportación energética. Igualmente, las compañías aseguradoras han dejado de ofrecer cobertura para los buques que transiten por dicho paso marítimo, aumentando la incertidumbre dentro del sector.

El medio Tasnim detalló que el tráfico de embarcaciones se encuentra paralizado en ambos extremos del estrecho, según lo evidencian los portales de seguimiento de tráfico marítimo. La congelación del tránsito representa un impacto significativo, dado que enviadas por Ormuz circulan diariamente millones de barriles de petróleo que abastecen a mercados globales. La decisión de interrumpir el paso afecta tanto a exportadores de crudo como a los países dependientes de estas rutas para su suministro energético.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria confirmó haber realizado un ataque contra un petrolero presuntamente vinculado a Estados Unidos, identificado como ‘Athe Nova’ y con bandera de Honduras, en aguas del estrecho de Ormuz. Según señaló la agencia de noticias Tasnim, se trataría de una medida de represalia directa tras los ataques atribuidos a Washington e Israel en suelo iraní. El hecho subraya la escalada de tensiones y el endurecimiento de la postura iraní ante la presencia militar y naviera extranjera en la región.

Desde el inicio de la crisis, las autoridades iraníes insisten en que responderán ante cualquier intento de exportar petróleo a través de la zona controlada por sus fuerzas militares. Los anuncios han ido acompañados de despliegues navales y advertencias explícitas sobre el uso de la fuerza en defensa de lo que consideran su soberanía.

Según consignó la agencia Tasnim, la decisión de cortar el tránsito no solo afecta a la industria del petróleo, sino también al transporte de gas natural y a otras mercancías que dependen de la libre circulación por Ormuz para llegar a los mercados internacionales. Además, la suspensión de seguros marítimos agrega un elemento de riesgo financiero para los cargueros que dependen del paso seguro para mantener sus rutas.

La posición de la Guardia Revolucionaria también busca ejercer presión sobre las potencias extranjeras, según analistas citados por Tasnim. El mensaje de Irán apunta a que cualquier operación militar o “agresión” en su territorio encontrará respuesta en el plano económico y estratégico, utilizando la energía y el comercio internacional como instrumentos de respuesta.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, constituye un punto clave para la economía mundial al ser la vía de salida de gran parte del crudo exportado por los países del golfo Pérsico. La interrupción del tráfico por esta ruta tiene implicaciones directas en los precios internacionales del petróleo y genera preocupaciones sobre la seguridad de los suministros energéticos globales.

De acuerdo con Tasnim, la comunidad internacional permanece atenta a los próximos movimientos en la región, mientras que la industria naviera y energética internacional enfrenta un escenario marcado por la volatilidad y la incertidumbre tras las acciones y advertencias oficiales emitidas por Irán.