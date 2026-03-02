La CNMV alerta de 11 entidades financieras que prestan servicio sin autorización previa en España

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha diferenciado a una de las once entidades señaladas al aclarar que una de las páginas web bajo sospecha, networkfinancialservices.com, opera como un ‘clon’ y no tiene relación con la entidad registrada en España bajo el nombre NFS Network Financial Services LTD, que figura en el registro oficial del Espacio Económico Europeo y presta servicios bajo el número 4.406. El regulador ha destacado que el sitio debidamente inscrito es www.nfseurope.com. Esta distinción ha sido parte de una advertencia emitida el miércoles sobre la presencia en el país de once entidades y plataformas que están prestando servicios de inversión y desarrollando otras actividades financieras sin autorización del organismo.

Según informó la CNMV, entre las entidades identificadas se encuentran compañías como Vins Fx (vinsfx.xyz/), Capitalfundsltd Investment Company (capitalfundsltd.com/), Bitstack Ventures (bitstack-ventures.ltd/), Digital Londonbank Fund (banklondongroup.uk/), Magnate Markets Ltd (magnatemarkets.net/), Fxcess (fxcess.com) y Claro Finlore (claro-finlore.com/). Junto con estas, han sido señaladas varias aplicaciones promocionales que operan también fuera de la normativa autorizada: Carlyle Inl App, Fv Max App y CCPE Max App.

El medio reportó que la CNMV ha subrayado que ninguna de estas entidades aparece registrada como proveedor autorizado de servicios de inversión en España, lo que implica que no dispone de las garantías regulatorias requeridas para proteger los intereses de los inversores. La Comisión insistió en la importancia de verificar que cualquier compañía o plataforma online con la que se pretenda operar figure debidamente inscrita en su listado oficial de entidades autorizadas.

El regulador alertó, según detalló, que la proliferación de plataformas financieras y aplicaciones no reguladas plantea riesgos significativos para los consumidores, que podrían enfrentar pérdidas económicas, dificultades para retirar fondos o incluso situaciones de fraude. La CNMV recordó que es habitual que algunas firmas no autorizadas empleen tácticas de suplantación de identidad conocidas como ‘clones’, en las que imitan la denominación o la apariencia web de entidades debidamente registradas para captar inversores desprevenidos. Precisó que, por ejemplo, networkfinancialservices.com no guarda vínculo alguno con la firma oficial que aparece en el registro nacional, especificando esta advertencia en el comunicado.

De acuerdo con lo publicado, la CNMV recomendó a los consumidores que antes de aceptar cualquier oferta de inversión, consulten la lista de entidades inscritas que está a disposición en su web y revisen tanto las advertencias propias del órgano supervisor como las de otros organismos internacionales. Advirtió que cualquier propuesta de inversión que no proceda de sociedades consignadas en los registros oficiales debe ser considerada sospechosa.

A lo largo del comunicado, la CNMV sostiene que su objetivo es prevenir que los inversores resulten perjudicados por operaciones no reguladas y preservar la seguridad del mercado financiero español. Recordó que la información sobre ‘chiringuitos financieros’ identificados y sobre las actuaciones de otros supervisores internacionales puede consultarse de forma permanente mediante su portal en internet, herramienta destinada a fomentar el conocimiento y la prevención de riesgos en los usuarios.

En la nómina de entidades incluidas en la última alerta se encuentran tanto empresas que operan mediante páginas web y plataformas digitales como aplicaciones móviles, evidenciando la diversificación de los modos en que los servicios no autorizados alcanzan a posibles inversores. Esto resalta la necesidad de cautela frente a ofertas que se presentan a través de medios tecnológicos, donde la apariencia profesional o la presencia digital no debe interpretarse como garantía de respaldo legal o financiero.

La CNMV terminó destacando, de acuerdo con el reporte, que seguirá emitiendo advertencias públicas sobre entidades no autorizadas y que mantiene la colaboración con los organismos europeos e internacionales para la detección y prevención de estas actividades. Reiteró que actúa dentro de sus capacidades legales al publicar estos avisos, aunque las competencias sancionadoras y la persecución penal recaen en otras autoridades correspondientes. La Comisión puso a disposición de los ciudadanos recursos de consulta y formularios para reportar cualquier sospecha o incidencia sobre entidades no registradas.