La borrasca 'Regina' dejará lluvias en sur y este peninsular y Canarias, calima y temperaturas normales para la época

A lo largo de esta semana, numerosos territorios de la península y Canarias, especialmente la vertiente oriental y meridional, experimentarán episodios destacados de calima, con masas de polvo en suspensión que reducirán la visibilidad y acompañarán a algunas lluvias de barro. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la borrasca denominada ‘Regina’ concentrará lluvias persistentes en Canarias, litoral oriental y sur peninsular, además de ocasionar vientos intensos, oleaje desfavorable y variaciones térmicas notables.

De acuerdo con lo reportado por AEMET y fuentes recogidas por el medio Eltiempo.es, las precipitaciones relacionadas con ‘Regina’ se extenderán durante los próximos días, incluso en regiones habitualmente menos afectadas. El portavoz oficial de la agencia, Rubén del Campo, indicó que las precipitaciones alcanzarán fuerza y persistencia en Canarias, el área mediterránea, Andalucía y otros puntos del sur y este peninsular. Paralelamente, la AEMET prevé que el temporal marítimo se sentirá, de forma significativa, en costas de Andalucía y Canarias, con vientos que superarán los umbrales de aviso y olas cercanas a los cinco metros en el archipiélago y hasta cuatro metros en el litoral sur peninsular.

La agencia detalló que la nubosidad aumentará progresivamente a medida que avanza la semana, generando chubascos dispersos en el interior y noreste peninsular. Algunos de estos episodios tendrán carácter tormentoso y, en ocasiones, intensidad localmente elevada, especialmente en el extremo occidental durante el inicio de la semana. Según publicó la AEMET, en Canarias son probables lluvias en el norte de las islas y no se descartan tormentas con nevadas en altitudes superiores a 1.600-1.800 metros, región donde la nieve también podría encontrar condiciones favorables para precipitarse debido a las temperaturas.

Tal como comunicó Del Campo y consignó la AEMET, el lunes y martes marcarán el ascenso térmico en la península, con descensos notables previstos a partir del jueves que ajustarán el ambiente a valores más habituales para la época primaveral. Durante estos días iniciales se registrarán temperaturas máximas elevadas para la fecha en áreas extensas, aunque la previsión indica que, progresivamente, retornarán a medias estacionales. Las temperaturas nocturnas también evidenciarán esas variaciones, resultando especialmente altas en la Península mientras que en Canarias tenderán a ser más bajas.

En cuanto a la evolución de la borrasca, el martes, según la información proporcionada por AEMET, se acentuará la inestabilidad, con episodios tormentosos intensos en Canarias, Andalucía Occidental y la zona del Estrecho. El ámbito mediterráneo y varios sectores del interior oriental también registrarán precipitaciones significativas. Se prevé nieve en las cumbres de las islas más montañosas de Canarias a partir de los 1.600 a 1.800 metros de altitud, fenómeno que probablemente centre la atención ante su habitual escasez en esa zona. Al mismo tiempo, se espera polvo sahariano en suspensión, fenómeno que impulsará la calima sobre la Península y Baleares; como consecuencia, algunas de las lluvias previstas arrastrarán partículas de barro.

Ese mismo martes, las rachas de viento muy fuerte acompañarán el temporal marítimo con olas entre tres y cuatro metros en la costa andaluza y en Canarias, donde las condiciones marítimas llegarán a superar los cinco metros de altura en el oleaje. Según indica la AEMET, la situación migrará el miércoles hacia el norte de África, manteniendo inestabilidad y permitiendo la llegada de aire húmedo hacia el sur de la Península. Las precipitaciones se desplazarán de sur a norte abarcando gran parte del país, mientras que en zonas del área mediterránea y Andalucía serán especialmente abundantes, y menos probables hacia el tercio norte. Se mantendrán los chubascos en Canarias, sobre todo en el norte de las islas y a cotas altas con episodios de nevadas, mientras en la Península la altitud de la nieve continuará elevada, reservando su aparición principalmente a los sistemas montañosos.

La calima persistirá durante la jornada del miércoles en la mayor parte del territorio nacional, según reportó la AEMET, y en Canarias las temperaturas serán algo más altas, en contraste con un descenso apreciable en el sur peninsular. Se prevé que en la región del Cantábrico y Baleares se superen los 22 grados Celsius. Varios puntos del sur y este peninsular seguirán afectados por fuertes vientos y temporal marítimo, con el mar de Alborán sometido a olas de tres a cuatro metros, mientras que en Canarias podrían mantenerse por encima de los cinco metros.

Los modelos revisados por Meteored, divulgados por Eltiempo.es, señalan que el episodio de mayor inestabilidad y acumulación de precipitaciones tendrá lugar entre miércoles y jueves. El atlas de lluvias indica acumulados superiores a los 100 litros por metro cuadrado en zonas específicas como la Comunidad Valenciana, Cataluña y el área de Matarraña (Teruel), mientras que varias regiones del este de la península, noroeste de Murcia, sierras orientales de Andalucía, el entorno del Estrecho, sur de Albacete, norte de Canarias y Cantabria rondarán o superarán los 50 litros por metro cuadrado.

El jueves, según detalló la AEMET, un frente dejará lluvias en Galicia y Castilla y León, y la generalización de las precipitaciones será notable en el área mediterránea, donde se esperan acumulados elevados, acompañados por tormentas y episodios de granizo, fenómeno que podría observarse también en Baleares. En Canarias, los chubascos tenderán a desaparecer aunque no se descarta alguno aislado en el norte. Al mismo tiempo, la calima mostrará una tendencia decreciente y las temperaturas continuarán descendiendo, mientras que la cota de nieve se situará en torno a los 1.000-1.400 metros en el noroeste, incrementando las probabilidades de nevadas notables en sistemas montañosos del tercio norte.

La tendencia hacia el fin de semana, según la información de AEMET y Eltiempo.es, apunta a que la inestabilidad persistirá especialmente en el área mediterránea y Baleares, aunque con síntomas de remisión. Las lluvias serán menos frecuentes en el oeste peninsular y se espera que la calima también tienda a disminuir. La situación meteorológica, como indicó Eltiempo.es, irá definiendo el inicio de la primavera meteorológica bajo el impacto de la borrasca 'Regina', cuya capacidad para distribuir grandes volúmenes de polvo sahariano abarcará todo el territorio peninsular, con manifestaciones especialmente marcadas en la vertiente oriental.

El análisis de estos fenómenos por los equipos de AEMET y portales meteorológicos recoge la multiplicidad de riesgos asociados: desde la baja visibilidad y el depósito de barro en superficies, hasta el descenso térmico acompañado de nevadas en el noroeste y persistencia de un temporal marítimo que impactará especialmente en zonas costeras de Andalucía y Canarias, vinculando las alertas tanto al oleaje como a rachas de viento muy superiores a los valores habituales para el mes. Los registros de lluvia, viento y nieve distribuidos a lo largo de la semana requerirán atención en cuanto a su impacto en actividades marítimas, agrícolas y de transporte en los territorios afectados.