Andalucía traerá por Egipto a 35 peregrinos andaluces en Jerusalén afectados por la guerra en Irán

Parte del grupo de peregrinos andaluces que se encontraba en Jerusalén ya inició su traslado por vía terrestre hacia El Cairo, gestionado a través de agencias de viaje y en permanente coordinación con la Embajada española. La medida ocurre mientras la situación de seguridad en la región se ve impactada por la escalada del conflicto armado entre Irán, Estados Unidos e Israel. Según informó Europa Press, las autoridades autonómicas de Andalucía han identificado a 35 personas y han desplegado un operativo específico para asegurar su retorno seguro a territorio español utilizando Egipto como principal vía de salida.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, confirmó este lunes en una entrevista para Canal Sur Televisión, reproducida por Europa Press, que el Gobierno autonómico mantiene el contacto directo tanto con los peregrinos como con sus familias. Bernal indicó que estos ciudadanos permanecen localizados y que, desde la Consejería, se les ha recomendado que no dejen sus alojamientos actuales, ya sean hoteles o residencias privadas, mientras continúan las gestiones de repatriación.

El plan diseñado por la Junta de Andalucía incluye labores de coordinación multipunto entre agencias de viaje, el propio gobierno regional y la Embajada española en Israel. Este trabajo conjunto busca minimizar los riesgos y asegurar el traslado ágil de los grupos afectados fuera de la zona de conflicto. La Consejería ha solicitado a quienes tengan familiares en Jerusalén o áreas cercanas que no se encuentren aún localizados que lo comuniquen lo antes posible a las delegaciones del Gobierno andaluz, con el objetivo de reforzar los mecanismos de protección y seguimiento de conciudadanos.

Arturo Bernal reconoció la inquietud que genera en la administración autonómica la situación en Oriente Medio y su posible incidencia en la industria turística. Europa Press reportó que el Ejecutivo expresó su preocupación por el cierre del espacio aéreo en el Golfo Pérsico, una zona estratégica para la conectividad de Andalucía con destinos como Dubái y otras capitales de la región. Bernal destacó que la restricción de rutas aéreas limita las opciones logísticas y complica el ajuste rápido de itinerarios para el regreso de ciudadanos en emergencia.

En referencia a la coyuntura actual, el consejero subrayó su convicción de que la industria turística andaluza posee capacidad para superar desafíos de esta índole. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, calificó el cierre del espacio aéreo como una dificultad temporal y manifestó confianza en la fortaleza del sector para sortear este periodo de incertidumbre.

En otro ámbito, Bernal hizo referencia a la próxima aprobación en el Parlamento andaluz de la Ley del Turismo Sostenible. Según recogió Europa Press, el consejero valoró el consenso alcanzado tras un proceso prolongado de tramitación. Explicó que se optó por retrasar la presentación del texto en favor de obtener un mayor respaldo entre los distintos actores implicados, apostando por que esta medida generará frutos positivos en el desarrollo del modelo turístico de la comunidad autónoma.

El operativo puesto en marcha por la Junta abarca el conjunto de acciones encaminadas a preservar la integridad de los andaluces en el exterior frente al contexto internacional inestable. El medio Europa Press consignó que esta estrategia también contempla protocolos de comunicación constante para atender cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el trayecto de retorno hasta territorio nacional.

El caso ha puesto de nuevo en relieve los desafíos logísticos y diplomáticos que enfrentan las autoridades cuando ciudadanos españoles quedan atrapados en entornos afectados por enfrentamientos armados o crisis internacionales. La respuesta del Gobierno autonómico, según Europa Press, se fundamentó en la colaboración estrecha con sus delegaciones, los equipos consulares y el soporte de las empresas turísticas responsables de los desplazamientos.

La Administración regional andaluza mantiene activa la supervisión de la situación de los 35 peregrinos y evalúa cualquier posible cambio en la seguridad de la región que pudiera alterar los planes de evacuación. Mientras tanto, proseguirá la recomendación para que quienes estén actualmente en la zona permanezcan en lugares seguros y comuniquen cualquier novedad que pudiera conllevar riesgo para su integridad física o la de otros ciudadanos españoles.