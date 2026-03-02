Andalucía trabaja para traer por Egipto a peregrinos andaluces en Jerusalén afectados por el conflicto en Irán

El cierre del espacio aéreo en la región del Golfo Pérsico, que interrumpe las conexiones habituales con Dubái y otras capitales cercanas, ha complicado considerablemente el regreso de los peregrinos andaluces que se encuentran en Jerusalén en medio de la escalada de tensión bélica entre Irán, Estados Unidos e Israel. Según informó Europa Press, el Gobierno de Andalucía, en conjunto con agencias de viajes y la Embajada de España, coordina una vía alternativa a través de Egipto para la repatriación de dos grupos perfectamente localizados e identificados de ciudadanos andaluces. Así lo confirmó Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior, durante una intervención en Canal Sur Televisión recogida por dicho medio.

La administración andaluza mantiene una comunicación fluida tanto con los afectados como con las autoridades consulares y las compañías aéreas encargadas de organizar la evacuación por la nueva ruta. El consejero Arturo Bernal detalló que han solicitado expresamente a los peregrinos que permanezcan en sus alojamientos actuales, sea en hoteles o viviendas, y que mantengan un contacto constante con la Junta, la embajada y las operadoras de vuelo mientras avanzan los preparativos para su traslado seguro. Europa Press destacó que este operativo se desarrolla en un contexto marcado por restricciones aéreas imprevistas, una circunstancia que, según Bernal, hace especialmente complejo el ajuste de las rutas habituales de retorno.

Asimismo, el Gobierno andaluz ha hecho un llamado específico a los familiares y allegados que tengan noticias de ciudadanos de la comunidad en las zonas afectadas para que informen a las delegaciones provinciales del Ejecutivo autonómico, facilitando así la gestión y el seguimiento de los andaluces presentes en la región. El monitoreo de los afectados ha permitido una rápida identificación y ha propiciado que las medidas de protección se apliquen de manera personalizada según el desarrollo de la crisis.

En sus declaraciones, según consignó Europa Press, Arturo Bernal admitió la preocupación que existe dentro del Ejecutivo autonómico por el impacto que este episodio tiene sobre el turismo. La inestabilidad militar en Oriente Medio afecta tanto la seguridad de los viajeros como las perspectivas del sector, especialmente por la suspensión de vuelos y la necesidad de modificar itinerarios con poca antelación. El consejero remarcó que alterar las rutas aéreas no resulta una tarea sencilla y requiere de capacidad de adaptación y coordinación con varias entidades.

Pese a las dificultades, Bernal se mostró convencido de que la situación se resolverá, apelando a la fortaleza del sector turístico andaluz, descrito como resiliente y con experiencia para afrontar situaciones adversas. Asimismo, en su intervención televisiva recogida por Europa Press, el responsable autonómico de Turismo subrayó la importancia de la cooperación entre instituciones españolas, agencias y organismos internacionales para garantizar el regreso seguro de los ciudadanos.

En otro aspecto abordado durante la entrevista, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior se refirió a la inminente aprobación en el Parlamento autonómico de la Ley del Turismo Sostenible, considerando destacable el nivel de consenso alcanzado después de un proceso legislativo prolongado. Arturo Bernal explicó que el Gobierno andaluz optó por posponer la presentación de la ley para asegurar un mayor respaldo institucional, con el objetivo de que la nueva normativa cuente con el aval más amplio posible.

Estos movimientos institucionales forman parte de una respuesta de emergencia y de medio plazo en la que el impacto del conflicto internacional presenta retos para la movilidad de ciudadanos, la gestión turística y la seguridad de los desplazamientos internacionales de residentes en Andalucía. Europa Press ha continuado informando sobre el seguimiento del operativo y mantiene actualizada la situación de los peregrinos y sus familiares, así como el desarrollo legislativo autonómico asociado al sector turístico.